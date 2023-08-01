Украинские эксперты опровергли информацию о «прорыве зерновой блокады»

Информация о «прорыве зерновой блокады», о котором ранее сообщили некоторые украинские и иностранные СМИ, в том числе издание Forbes, не соответствует действительности, пишет Корреспондент.net со ссылкой на украинских экспертов.

Первое упоминание о том, что в ночь на 30 июля три иностранных корабля прошли турецкие проливы с включенными транспондерами, не скрывая курса в Украину, появилось в твиттере.

Позже украинские СМИ со ссылкой на OSINT-аналитика Маркуса Джонсона начали заявлять, что в Черном море якобы «прорвана морская блокада».

В частности, сайт Милитарный написал, что три гражданских судна – AMS 1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan – в ночь на 30 июля прошли черноморские проливы и направились в Украину. По версии издания, израильское судно AMS1, «наплевав на российские угрозы» стало на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Издание Forbes также отметило, что «блокада России прорвана» и суда двигались с включенными радиотранспондерами, сделав свое местонахождение и курс видимыми для всех. За судами вроде бы следила группа самолетов НАТО.

Руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко прокомментировал эту информацию: «Меня спрашивают, почему я не пишу о таких эпических событиях? Первая реакция ответственного человека – «не навреди». Вторая реакция – проверь весь контекст».

По его словам, говорить о «прорыве морской блокады» минимум некорректно, потому что этот термин больше касается портов Одесской области, потому что там был «зерновой коридор», которого пока нет. А корабли шли в дунайские порты и, соответственно, это определение не очень уместно.

«Блокада – это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, вернуть, проводят осмотры и т.д. Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации очень плохой английской. И сообщениями о заминировании. И все поняли, что моряков хотят «взять на слабо», – написал Клименко.

Эксперт добавил, что в указанном районе пока не только эти три судна. На вечер 31 июля на якорной стоянке на юге и юго-западе от острова Змеиный (преимущественно в водах Румынии) было по меньшей мере 16 судов, которые хотят попасть в украинские порты на Дунае.

«Некоторые из них пришли туда довольно давно, именно после того, как восточные варвары сделали свои варварские заявления. Еще несколько сейчас по пути от Босфора. Они не считают себя героями и «прорывателями» – это просто нормальные моряки, делающие свою работу», – написал Клименко.

Директор российского центра Совэкон Андрей Сизов также подтверждает, что дунайские порты работают в обычном режиме.

«Суда шли к дунайским терминалам неделю назад, две недели, три недели назад... Одесса по-прежнему перекрыта, а Дунай – нет, к счастью для украинского экспорта», – написал Сизов в Twitter.

Ряд СМИ сообщал, что первым прорвал зерновую блокаду России израильский гражданский корабль. Менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain Елена Нероба отметила, что упомянутый в заголовках новостей израильский корабль «ничего не прорывал» и вообще нет никакого отношения к этой стране. Как сообщают разные сервисы для отслеживания судов, корабль AMS 1 ходит под флагом Сьерра-Леоне, а само судно, по информации Андрея Клименко, принадлежит турецкой компании Amir Marine Services Co. Скорее всего, AMS 1 ошибочно назвали израильским, так как 20 июля корабль вышел из израильского порта Ашдод и направился в Украину.

Также Sahin 2 не принадлежит Греции (по данным VesselFinder, он ходит под флагом Вануату), а Yilmaz Kaptan (Kudret Gezer) – Грузии.

По информации из открытых источников, грузовое судно Yilmaz Kaptan (Kudret Gezer), которое в публикации Forbes указано как турецко-грузинское, ходит под флагом Вануату. Оно находилось в порту Поти 21 июля, после чего направилось в сторону Украины. В Агентстве морского транспорта Грузии не ответили на запрос относительно регистрации в Грузии данного судна.

Все указанные корабли находятся в Черном море. Как сообщает издание Latifundist.com со ссылкой на Marine Traffic, суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan находятся в территориальных водах Румынии, а AMS 1, после покидания территориальных вод Румынии, вошло в территориальные воды Украины и сейчас находится ближе всего к украинскому берегу по сравнению с другими судами.

По справке о движении AMS 1, к 11:00 1 августа судно должно было прибыть в порт Измаил. Однако, согласно данным системы Marine Traffic, с 15:00 31 июля судно находится на якоре в Черном море юго-западнее острова Змеиный.

Из траектории движения судна можно понять, что после полудня 31 июля AMS 1 вошло в территориальные воды Украины и планировало направляться в устье Быстрое (через него торговые суда заходят в украинские дунайские порты). Однако в 13:58 судно изменило направление движения и вернулось обратно.