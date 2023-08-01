Война постепенно переходит на российскую территорию – второй налет на деловой квартал в Москве за последние дни, с одной стороны, поднимает вопрос эффективности российских систем ПВО, прикрывающих российскую столицу, а с другой, дает понять гражданам России: безопасность, обещанная президентом страны Владимиром Путиным, оказалась не более чем словами. Кремль пытается убедить сограждан в том, что эти атаки не более чем «акты отчаяния» со стороны Киева, но повышающаяся интенсивность налетов и активизация Украины на мировой арене говорят скорее об обратном.

Деловой комплекс «Москва-Сити» вновь подвергся атаке беспилотников. Как и во время предыдущего удара, произошедшего в ночь на воскресенье, дрон попал в т.н. правительственную башню, где расположены офисы нескольких федеральных министерств. В частности, беспилотник врезался в фасад здания на 21-м этаже, где располагается офис Министерства экономического развития. Как утверждает Минобороны, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, но тем не менее почему-то вновь протаранил то же самое здание, куда попал предыдущий беспилотник.

Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ясности в принципы работы систем ПВО, прикрывающих Москву, не внес:

«Мне нечего добавить к тому, что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, и она очевидна. Меры принимаются».

Война постепенно переходит на российскую территорию – президент Украины Владимир Зеленский косвенно признал причастность Киева к очередным атакам беспилотников на Москву. Двойное попадание дрона в одно и то же офисное здание в деловом центре российской столицы, несмотря на отчеты Минобороны об успешной работе ПВО, говорят о том, что полностью прикрыть Москву от атак, как обещали власти, не удается. Зеленский же, несмотря на официальное неодобрение западных партнеров, намекает, что давление будет только нарастать:

«Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день как проходит так называемая специальная военная операция, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и справедливый процесс».

При этом Зеленский добавил, что украинцам стоит готовиться к сложной зиме – с наступлением холодов Россия может усилить атаки на объекты критической инфраструктуры.

Безопасность страны, по словам президента, Киев намерен обеспечить за счет двусторонних договоров с союзниками. На этой неделе стартуют переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности – Вашингтон на Вильнюсском саммите НАТО, наряду с другими странами «Большой семерки», обещал их предоставить в качестве некой компенсации за очередную отсрочку приглашения Украины в Североатлантический альянс.

В Москве на подобные шаги реагируют традиционно нервно. Президент Владимир Путин на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите Россия-Африка попытался объяснить своим коллегам, насколько важен для Кремля нейтральный статус Украины:

«Не все это знают, а мы-то знаем это хорошо, что Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе Декларации о независимости. А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение».

При этом Владимир Путин, общаясь с прессой по итогам саммита, посетовал на то, что стремление Москвы к миру ни Киев, ни его западные партнеры не принимают во внимание:

«Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я когда это говорю, люди задумываются. Или, например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались. Вы сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров».

Переговоры о мире тем не менее будут. Правда, пройдут они в Саудовской Аравии и без участия России. Интересы Москвы, возможно, будет представлять Китай, получивший приглашение принять участие во встрече. В консультациях, которые состоятся в начале августа в Джидде, примут участие не только представители Украины и ее западных союзников, но и делегации развивающихся стран. В Киеве убеждены, что в основу урегулирования должен лечь именно украинский план – т.н. формула мира, предложенная президентом Зеленским и предполагающая полный вывод российских войск за границы 1991 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва будет внимательно следить за переговорами, но в результат в Кремле не верят:

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно говоря, организаторы планируют вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки. Возможно ли сейчас выйти на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначный – нет, невозможно. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией».

Москва пытается убедить мировое сообщество, что Украина не способна победить в войне. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ только за текущий месяц потеряли более 20 тысяч военнослужащих:

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2 227 единиц различного вооружения. В том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши».

О потерях России министр умолчал. А президент Путин внес уточнение – лично он насчитал более четырехсот уничтоженных украинских танков:

«На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно. То, что мы видим только. Сейчас 415».

Москва пытается всеми силами демонстрировать, что боевые возможности страны превосходят любую западную помощь Киеву. Военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге многие восприняли как попытку Владимира Путина в очередной раз поднять ставки, показав, что у России еще есть чем воевать:

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов».

Однако слова Владимира Путина, по мнению аналитиков, даже для самих россиян больше не являются гарантией их собственной безопасности. Обстрелы приграничных регионов, взрывы в Крыму, атаки беспилотников на российские города, в том числе на Москву, нивелируют громкие слова о непобедимости. Кремль пытается убедить собственных граждан в том, что попадания беспилотников в бизнес-центр в Москве – не провал Минобороны, а «акт отчаяния» наступающего противника:

«Разумеется, это какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач. Конечно, киевский режим прибегает к подобной тактике нанесения террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. Поэтому о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, если верить президенту Зеленскому, подобное «отчаяние» Украины в ближайшее время будет только нарастать, а гражданам России придется свыкнуться с тем, что развязанная Кремлем война придет и в их дома.

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