Задержанные на акции в Батуми граждане Украины находятся на свободе

Суд над обоими гражданами Украины, задержанными на акции протеста в порту Батуми, отложен. В настоящее время они свободны. Рассмотрение дела гражданки Украины Марины Чобанян Батумским городским судом отложено до 7 августа, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Чобанян вменяется нарушение статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) УК Грузии. Сама Чобанян не считает себя нарушителем закона и утверждает, что была задержана во время разговора по телефону на проезжей части дороги, во время акции протеста.

Гражданка Украины Марина Чобанян была задержана 31 июля в Батумском порту, во время акции против прибытия круизного лайнера с российскими туристами. Чобанян находилась в Озургетском следственном изоляторе более суток. Во время нахождения в изоляторе она почувствовала недомогание, после чего была перевезена в местную больницу.

Суд над вторым гражданином Украины, задержанным на митинге в Батуми, Дмитрием Закревским, также назначен на 7 августа. Батумский городской суд отложил процесс, назначенный на 1 августа.

Интересы обоих задержанных защищает Ассоциация молодых юристов. Глава батумского офиса организации Тамар Цулукидзе заявляет, что процесс был отложен по их собственному желанию, так как они не смогли ознакомиться с материалами. По ее словам, к делу приложен диск с видеоматериалом:

«Сегодня ее (Марину Чобанян) вывезли из Озургетского изолятора, телесных повреждений у нее вроде нет, но отмечаются повреждения внутренних органов, как она сама утверждает. Второй гражданин задержан по тому же обвинению, телесных повреждений у него нет, о превышении силы со стороны полиции он не говорит, хотя утверждает, что ничего не делал и повода для его задержания не было».

Корабль Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.