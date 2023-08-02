Бжания приглашает круизный лайнер Astoria Grande в Абхазию

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил готовность приема лайнера Astoria Grande в Абхазии и пообещал «теплый прием для российских туристов».

«Республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное», – сказал Бжания ТАСС, комментируя акции против российских туристов в порту Батуми.

По его словам, сухумский морской порт «технически готов принимать суда типа Astoria Grande».

«С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства», – добавил он.

Бжания привел в пример начало круизного сообщения между Сочи и Сухуми, которое осуществляет лайнер «Князь Владимир».

«Если мы достойно встретили лайнер «Князь Владимир», то и лайнеру Astoria Grande вполне найдется место», – добавил он.

Отметим, что 23 июня состоялся тестовый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» – на борту судна были представители туркомпаний, которые изучали экскурсионные направления, и 96 членов экипажа. 30 июня «Князь Владимир» вошел в сухумский порт с 82 пассажирами на борту. С 30 июня по 11 сентября планировалось осуществить 10 круизов.

«Прошло больше месяца, а сообщений о новых рейсах нет. Только одно сообщение было – что организаторы круиза решили к пяти его дням добавить еще бесплатно два и сделать недельным», – говорилось в статье нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.

Общественный деятель Аслан Кобахия сказал, что маршрут из Сочи в Абхазию – «заведомо провальный проект».