Так совпало, что именно этим летом впервые за многие годы российские туристы прибыли на больших круизных судах в сухумский и батумский морские порты. И там, и там не обошлось без проблем, но это проблемы очень разные.

Сперва о нашумевших в Грузии в эти дни двух заходах на светлое время суток в батумский порт круизного лайнера Astoria Grande – в четверг, 27 июля, когда с восемью сотнями туристов, в основном российских, он направлялся из Турции в Сочи, и сегодня, 31 июля, когда уже с новой тургруппой идет по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Прибытие лайнера с «руссо туристо» вызвало негодование в оппозиции и у многих граждан Грузии. В Батуми и Тбилиси прошли акции протеста, а сегодня в столице Аджарской автономии автобус с этими туристами закидали бутылками и яйцами.

Такая возмущенная встреча несведущим людям может показаться странной, если учесть, что российских туристов местные представители турбизнеса ежегодно ждут с большим нетерпением, а нынче жалуются на спад их заезда и резкое снижение цен в отелях и на съемные квартиры. Но дело в том, что протестуют не представители турбизнеса, а политизированные граждане, которые, понятно, не будут встречать протестными плакатами всех российских туристов подряд, а вот прибытие круизного лайнера, пусть и не под российским флагом, ими воспринимается уже как политическая акция. Плюс грузинское общество взбудоражили в прошлый четверг слова одной из туристок с лайнера, которая на вопрос журналиста телекомпании «Формула», знает ли она, что территории Грузии оккупированы Россией, ответила:

«Россия не оккупант, мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи, вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников протеста, а лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал акцию «дикарством».

Нетрудно догадаться, что и в Абхазии тем, кто знает из СМИ об этом инциденте и словах российской туристки в Батуми, они не понравились. Но, конечно, совсем по другим причинам, чем в грузинском обществе, где, помимо прочего, ее уличили в «признании» своего нарушения закона Грузии об оккупированных территориях. Точнее даже сказать, что слова эти абхазам понравились – о том, что 31 год назад войска Госсовета Грузии вошли в Абхазии на танках, но не понравилось другое – что Россия освободила Абхазию. Абхазские наблюдатели сошлись во мнении, что это не единичное мнение, что так рассуждает в России большая масса людей, возможно, путая события августовской войны 2008 года, в основном в Южной Осетии, и грузино-абхазской войной тридцатилетней давности. Вот что сказал сегодня «Эху Кавказа» по поводу слов российской туристки общественно-политический деятель, Герой Абхазии Аслан Кобахия:

«Этому удивляться не надо. Кстати, последние пятнадцать лет не только рядовые граждане Российской Федерации так думают. Многие чиновники в коридорах власти России думают, что Абхазия без них и дня бы не прожила. А я вспоминаю слова великого полководца Султана Сосналиева, который сказал, что Абхазию освободили абхазы, а мы им помогали. Это точные слова. Я хорошо знаю, что 74 процента погибших в войне против грузинских агрессоров – это абхазы, а 85 процентов погибших – это граждане Абхазии».

Аслан Кобахия сказал, что, отнюдь не преуменьшая значения помощи россиян, прежде всего северокавказских добровольцев, надо помнить и о другом – о помогавших тогда грузинам россиянах, о вооружении, полученном Тбилиси по Ташкентскому соглашению, о предвоенной договоренности в Дагомысе Ельцин-Шеварднадзе, о послевоенных годах блокады Абхазии странами СНГ…

Как грузинам относиться к России – это их дело, но батумское «гостеприимство» июля 2023 года – лишнее напоминание некоторым фантазерам среди российских политиков и политологов, что «приручить» Москве грузинское общество совсем не так просто, как им кажется.

Зашла у нас с Асланом Кобахия речь и о двух визитах в этом году в столицу Абхазии, в сухумский порт круизного лайнера «Князь Владимир». Несколько слов о предыстории судна. Оно под другим названием было спущено на воду более полувека назад во Франции, переоборудовано потом в круизный лайнер и в 2017 году закуплено Россией. В 2020 году судно выполнило три рейса и встало на прикол из-за коронавирусной пандемии. В 2021 году «Князь Владимир» ходил с 13 июня по 28 августа, последние три рейса отменили. В 2022 году лайнер не вышел на маршрут Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи из-за ограничений навигации в Черном и Азовском морях. Нынче его решили пустить по маршруту только Сочи – Сухум. 23 июня состоялся тестовый рейс круизного лайнера, на борту судна были представители туркомпаний, которые изучали экскурсионные направления, и 96 членов экипажа.

Наконец, утром 30 июня «Князь Владимир» вошел в порт Сухума с 82 пассажирами на борту. Стоимость путешествия по маршруту Сочи – Сухум – Сочи начинается от 75 тысяч рублей. В эту цену входит трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение музыкальных и театральных шоу на борту, спортплощадок и групповых занятий, а также пользование аквазоной. Три дня из пяти - стоянка в морском порту Сухума. Туристы успели посетить Новоафонский монастырь, пещеру и водопад, озеро Рица, прогулялись по сухумской набережной и поднялись на смотровую площадку Сухумской горы, побывали в Камане. В этом году за сезон – с 30 июня по 11 сентября – планировалось осуществить 10 круизов.

Конечно, в Абхазии, которую после войны вообще не посещали большие пассажирские суда, это было весьма пафосное событие. Президент республики Аслан Бжания приветствовал пассажиров и поднялся на борт, чтобы посмотреть, как устроено судно.

Но в абхазском обществе к приятным эмоциям примешивалось и недоумение – а будет ли этот проект рентабельным? А вот комментаторы публикации о рейсе лайнера 30 июня в одном из сочинских интернет-изданий и вовсе не стеснялись в выражениях:

«Это где они 82 желающих выкинуть 75 тысяч на ветер взяли? Я за 500 рублей в Сухум уеду, сниму там жилье по 2 тысячи в сутки и нормально отдохну».

«Это же бешеные деньги для такого круиза. Его-то и круизом нельзя назвать. Где вы видели, чтобы морской круиз был всего в 200 км?»

Так или иначе, но прошло больше месяца, а сообщений о новых рейсах нет. Только одно сообщение было – что организаторы круиза решили к пяти его дням добавить еще бесплатно два и сделать недельным… Но достаточно ли этого для пополнения числа пассажиров до близкого к тремстам»? Хотелось, разумеется, надеяться, но…

Аслан Кобахия говорит:

«Если бы это был маршрут Сочи – Сухум – Трабзон – Стамбул, люди поехали бы. А пусть поедут в круиз Сочи – Батуми, я посмотрю, сколько поедет. Вы же видите, по какому маршруту они круиз формируют. Там коммерческая мысль присутствует, а тут что… Мы же соседи, слушай, за час до российско-абхазской границы доезжаем. Это был заведомо провальный проект. Проект Российской Федерации. Пусть они репу чешут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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