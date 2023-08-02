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Захарова о Грузии: большинство граждан — против «заказных провокаций»

Мария Захарова

Большинство граждан Грузии не поддерживают «заказные провокации против России», которые устраивает «радикальная грузинская оппозиция по требованию западных спонсоров», утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя протест, состоявшийся в Грузии несколько дней назад в связи с заходом в Батуми круизного лайнера с российскими туристами, дипломат отметила, что подобные действия – очередная «заказная акция, которых в стране проводится немало по разным темам и в контексте России, и в контексте каких-то внутренних событий».

По ее словам, люди, совершающие подобные акции, представляют не население Грузии, а своих заказчиков.

«Внутри страны эта акция поддержки не имела. Мы получаем большое количество обращений грузинских граждан, которые говорят о том, что для них эта хамская провокация неприемлема, что они к ней как страна не имеют отношения, от нее отмежевываются», - отметила Захарова.

Она также говорит, что посол США в Тбилиси Келли Дегнан «напрямую учит граждан Грузии, как им жить».

  • Корабль Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.
  • В Грузии прибытие лайнера встретили протестами. В батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Полиция задержала 23 участника акции за «мелкое хулиганство» и «неподчинение законным требованиям полиции».
  • Круизный лайнер Astoria Grande перестанет заходить в Батуми потому, что планировалось совершить всего два рейса, они и были выполнены, сообщили РБК в пресс-службе Miray Cruises — компания проводит круизы на этом судне. Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Батуми вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande».

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