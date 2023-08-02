Крымчанин рассказал, что его не выпустили в Батуми с борта Astoria Grande

Жителям Крыма с российскими паспортами, прибывшим 31 июля в Батуми на круизном лайнере Astoria Grande, не позволили выйти на берег. Об этом «Эху Кавказа» рассказал пассажир корабля Валерий Молчанюк, который отправился в круиз из Сочи вместе с женой и детьми.

Сам Молчанюк с грузинскими пограничниками не общался, так как право пересечь границу все пассажиры круизного лайнера получают при помощи туроператора.

Пассажир Astoria Grande рассказывает, что у него и членов его семьи – российские паспорта, выданные не в Крыму, а в Краснодарском крае. При этом, по его словам, у детей в паспортах указано место рождения – «Крым, Россия».

Молчанюк утверждает, что в Грузию не пустили не только крымчан, но и всех, кто был рожден в Украине – даже в советское время.

«Были люди, которым под 60 лет, которые всю жизнь прожили в Сочи, у которых гражданство России, которые никогда не жили в Украине, но родились на территории Украинской ССР. Их не пустили, им (был) моментальный отказ. Я не думаю, что причиной отказа была наша принадлежность к Крыму. Наши паспорта оформлены в Краснодарском крае. Мы специально ездили в Краснодар – фотографироваться, оформлять, чтобы (паспорта) были не крымские. Не пустили всех, у кого в паспорте есть упоминание Украины», – рассказал пассажир судна, который продолжает круиз по городам Турции.

Молчанюк предполагает, что действия грузинских властей были связаны с акцией протеста, которая проходила в батумском порту. Он говорит, что «решить ситуацию» вместе с ним пытались как минимум 15 пассажиров лайнера.

Молчанюк также рассказывает, что после того, как в Батуми с корабля на автобусах отправилась часть пассажиров, «местная полиция запретила выезд всем без исключения».

«В город попало ограниченное количество людей – те, кто купили экскурсии и, по-моему, два или три автобуса, кто успел выехать. Все остальные сидели на корабле», – заявил он.

«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в МВД Грузии, но на момент публикации новости не получило его.

Ранее сообщалось, что некоторым крымчанам Грузия отказывает во въезде: обзавестись украинскими паспортами жители аннексированного Россией полуострова не могут, а документы, выданные российскими властями, официальный Тбилиси не признает.