Гарибашвили: Грузия добьется успеха в мирной деоккупации

«Наш главный девиз – защищать национальные интересы нашей страны, а не служить интересам других стран», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном дню основания Службы государственной безопасности (СГБ).

«С каждым днем возрастает региональная и международная роль и значение нашей страны, ее необходимо поощрять, поддерживать и укреплять. Я верю, что в результате нашей правильной, прагматичной, ориентированной на результат политики наша страна добьется успеха в мирной деоккупации и объединении. Сегодня в стране нет более важного национального интереса», – отметил он.

Гарибашвили говорит, что грузинская СГБ нуждается в усилении, передает SOVA.

«Господин Григол (Лилуашвили – глава СГБ), это наша обязанность, моя обязанность сделать для вас больше, чтобы ваша повседневная деятельность была более защищенной, усиленной, оцененной, и я обещаю вам полную поддержку в будущем.», — заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас единственный мирный период для Грузии, когда страна не теряла территорий, не было войн и серьезных конфликтов.