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Верховный Совет Абхазии в изгнании объявил незаконным соглашение о сухумском аэропорте

Сухумский аэропорт

На заседании Верховного Совета Автономной республики Абхазия в изгнании (председатель – Джемал Гамахария) обсудили российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

Как сообщается на сайте ведомства, депутаты объявили незаконным сам документ и его ратификацию парламентом самопровозглашенной республики Абхазия.

Часть депутатов Верховного Совета на заседании в Тбилиси, 2 августа
Часть депутатов Верховного Совета на заседании в Тбилиси, 2 августа

В постановлении, принятом Верховным Советом, говорится, что соглашение было оформлено на кабальных условиях для абхазской стороны, а российскому инвестору передадут землю, собственность и предоставят «неоправданные льготы и гарантии».

«Т.н. соглашение противоречит интересам законного населения Абхазии», – сказано в документе.

В Тбилиси напоминают, что Международная организация гражданской авиации аннулировала код сухумского аэропорта, а в 2019 году, по решению Сухуми, ему «был незаконно присужден российский код URAS».

  • Российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазский парламент ратифицировал документ 26 июля. Восстановить аэропорт должны к 2024 году.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору, в грузинском правительстве информацию не комментировали.
  • В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски. По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, заявки на участие в реконструкции сухумского аэропорта подали два инвестора.

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