Верховный Совет Абхазии в изгнании объявил незаконным соглашение о сухумском аэропорте

На заседании Верховного Совета Автономной республики Абхазия в изгнании (председатель – Джемал Гамахария) обсудили российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

Как сообщается на сайте ведомства, депутаты объявили незаконным сам документ и его ратификацию парламентом самопровозглашенной республики Абхазия.

В постановлении, принятом Верховным Советом, говорится, что соглашение было оформлено на кабальных условиях для абхазской стороны, а российскому инвестору передадут землю, собственность и предоставят «неоправданные льготы и гарантии».

«Т.н. соглашение противоречит интересам законного населения Абхазии», – сказано в документе.

В Тбилиси напоминают, что Международная организация гражданской авиации аннулировала код сухумского аэропорта, а в 2019 году, по решению Сухуми, ему «был незаконно присужден российский код URAS».