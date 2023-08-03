Прокуратура Абхазии сегодня сообщила, что 28-летняя жительница города Гала Натия Бахтадзе была убита. В совершении убийства признался арестованный по подозрению в совершении преступления Айнар Цвижба. Он заявил следствию, что утопил тело Бахтадзе в реке Ингур. Соответствующие службы Абхазии занимаются его поиском.

Об убийстве Натии Бахтадзе сообщила сегодня Генеральная прокуратура Республики Абхазия. В публикации на ее официальном сайте говорится, что пропавшая 28 июля Натия Бахтадзе, 1995 года рождения, была убита в этот же день в городе Гале в салоне автомашины марки «Lexus» GX 470 жителем города Очамчыра Цвижба Айнаром Тамазовичем, 1998 года рождения.

Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники прокуратуры Гальского района совместно с Министерством внутренних дел. Основанием послужило заявление об исчезновении дочери, поданное ее матерью Иамзе Агумава.

Был арестован подозреваемый Айнар Цвижба, который сознался в совершении преступления и заявил, что труп убитой девушки утопил в третьей перепадной ГЭС на реке Ингур.

Сегодня прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Айнара Цвижба, ему вменяется часть 1 статьи 99 – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

По словам депутата Народного Собрания от Гальского района Тимура Шергелия, который знал семью Натии Бахтадзе, мотивом убийства могли быть личные отношения девушки с Айнаром Цвижба:

«Прокуратура этим делом занимается, есть очень серьезные показания задержанного, и в рамках этих показаний будут работать следователи. Но пока тело не найдено.

– Ничего не известно, Тимур, о мотивах убийства?

– Скорее всего, это ревность, это какие-то непонятные отношения, которые сложились у них, личные отношения, больше пока ничего не могу сказать. Следствие, может быть, более подробно знает.

– А что это за человек? Вы можете что-то о нем сказать? Кто он такой, откуда он?

– Он уроженец и житель города Очамчыра. Его отец – очень порядочный человек, нормальный человек, который долгое время работал заместителем главы администрации Галского района. Сам парень из хорошей семьи, занимался в Гале мелким бизнесом, помогал отцу, у которого там несколько коммерческих точек. Я эту семью хорошо знал и знаю. Помимо этого я и район хорошо знаю и имею непосредственное отношение к этому району. Естественно, я этим вопросом занимаюсь, постоянно нахожусь на связи с генеральным прокурором, с министром внутренних дел, с районными подразделениями, которые на местах выполняют поручения прокуратуры. Думаю, что это дело будет доведено до конца. А что касается местонахождения ее тела – работы продолжаются, сегодня с утра тоже работали сотрудники МВД и СГБ, все вместе работают, поиски продолжаются. У нее есть только мама, она ее воспитала, сделала для нее все, дала ей образование. Они жили вместе в частном доме в центре города Гала, работали вместе, ездили на работу вместе, приходили вместе. Что касается этого молодого парня и их отношений, их контактов, мать неоднократно нам это говорила, и когда я к ней пришел после исчезновения дочери, она мне подтвердила, что он за ней ухаживал. Они то мирились, то ссорились, что постоянно у них были конфликты, тоже подтвердила, вот как-то так…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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