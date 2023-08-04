В зоне оползня в поселке Шови продолжается спасательная операция

В зоне оползня в курортном поселке Шови в грузинском высокогорном регионе Рача продолжается спасательная операция.

К утру пятницы известно о двух погибших. Из 50 человек, с которыми не могли связаться родственники, вышли на связь шестеро. Телеканал «Мтавари» сообщает, что удалось найти живыми еще четверых. Судьба нескольких десятков все еще неизвестна.

В зоне стихии работают сотни спасатей. Возобновлена эвакуация на вертолетах. С утра вывезено уже более 80 человек.

В регион вылетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее поисково-спасательными работами на месте руководили министр инфраструктуры Ираклий Карселаде, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили и заместители главы МВД.