Около 50 человек не выходят на связь в зоне стихии в Раче

В зоне стихии в грузинском высокогорном регионе Рача находятся около 50 человек, с которыми не могут связаться родственники. Об этом заявили глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили и министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

Ранее спасатели обнаружили тела двоих погибших в курортном поселке Шови, где несколько часов назад сошел оползень. Из зоны стихии на безопасную территорию вывезено около 150 граждан.

В зоне бедствия работают до 400 спасателей. При этом вертолеты пограничной полиции, прибывшие в Шови, прекратили работу до утра.

В городе Они прошло заседание чрезвычайного штаба. В нем приняли участие, в частности, заместители главы МВД и министр инфраструктуры.