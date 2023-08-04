В Грузии в зоне оползня найдены тела еще четырех человек

Тела еще четырех человек нашли спасатели на месте схода оползня и селя у грузинского курорта Шови. Число погибших достигло шести, сообщили в МВД Грузии.
35 человек все еще не выходят на связь в зоне стихии, заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.
Масштабный оползень сошел в высокогорном регионе Рача во второй половине дня четверга. Активная поисково-спасательная операция началась на месте лишь спустя три часа после первого сообщения о произошедшем.
Сегодня в регион вылетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее поисково-спасательными работами на месте руководили министр инфраструктуры Ираклий Карселаде, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили и заместители главы МВД.
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