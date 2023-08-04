В Грузии в зоне оползня найдены тела еще четырех человек

Тела еще четырех человек нашли спасатели на месте схода оползня и селя у грузинского курорта Шови. Число погибших достигло шести, сообщили в МВД Грузии.

35 человек все еще не выходят на связь в зоне стихии, заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.