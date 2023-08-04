Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Грузии в зоне оползня найдены тела еще четырех человек

Курортный поселок Шови

Тела еще четырех человек нашли спасатели на месте схода оползня и селя у грузинского курорта Шови. Число погибших достигло шести, сообщили в МВД Грузии.

35 человек все еще не выходят на связь в зоне стихии, заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

Масштабный оползень сошел в высокогорном регионе Рача во второй половине дня четверга. Активная поисково-спасательная операция началась на месте лишь спустя три часа после первого сообщения о произошедшем.

Сегодня в регион вылетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее поисково-спасательными работами на месте руководили министр инфраструктуры Ираклий Карселаде, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили и заместители главы МВД.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG