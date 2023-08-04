Число жертв оползня в Грузии возросло до 11

Число погибших в результате оползня, который сошел на курортный поселок Шови в грузинском высокогорном регионе Рача, возросло до 11. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По его словам, продолжаются поиски 25 человек.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший зону бедствия, заявил, что 7 августа будет объявлен день траура по погибшим. В предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны.

Гарибашвили также призвал критиков властей «прекратить спекуляции» вопросом, что «правительство приобрело 3 вертолета, а на самом деле их нет», передает агентство «Новости-Грузия».

«Вы ведете себя аморально и лжете населению, что правительство решило купить вертолеты, прошел год, а мы их не купили. Пожалуйста, воздержитесь от такой легкомысленной лжи, иначе у вас серьезные проблемы с пониманием информации.

24 часа в сутки вы выполняете одну задачу, вводите наших людей в заблуждение и вводите людей в заблуждение. Такая неприятная ситуация, у нас такая трагедия, а вы оказываете десятикратное давление на людей. Следует положить конец этой позорной спекуляции… Главное в следующем – 210 наших сограждан были благополучно вывезены нашей спасательной службой», – отметил он.