Число жертв оползня в Грузии возросло до 11

Число погибших в результате оползня, который сошел на курортный поселок Шови в грузинском высокогорном регионе Рача, возросло до 11. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По его словам, продолжаются поиски 25 человек.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший зону бедствия, заявил, что 7 августа будет объявлен день траура по погибшим. В предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны.
Гарибашвили также призвал критиков властей «прекратить спекуляции» вопросом, что «правительство приобрело 3 вертолета, а на самом деле их нет», передает агентство «Новости-Грузия».
«Вы ведете себя аморально и лжете населению, что правительство решило купить вертолеты, прошел год, а мы их не купили. Пожалуйста, воздержитесь от такой легкомысленной лжи, иначе у вас серьезные проблемы с пониманием информации.
24 часа в сутки вы выполняете одну задачу, вводите наших людей в заблуждение и вводите людей в заблуждение. Такая неприятная ситуация, у нас такая трагедия, а вы оказываете десятикратное давление на людей. Следует положить конец этой позорной спекуляции… Главное в следующем – 210 наших сограждан были благополучно вывезены нашей спасательной службой», – отметил он.
- В прошлом году правительство Грузия выделило 50 миллионов лари (17,8 миллиона долларов) на приобретение специализированных пожарно-спасательных вертолетов.
- В декабре прошлого года МВД Грузии сообщило, что покупает три многоцелевых вертолета у французской компании Airbus Helicopters. Речь идет о трех вертолетах H145, общая стоимость которых составляет примерно 26,5 млн евро. Однако, по условиям сделки грузинская сторона передаст французской компании вертолет Super Puma, приобретенный несколько лет назад, что позволит сэкономить 5,5 млн евро.
- По условиям контракта, первый вертолет будет передан грузинской стороне через 17 месяцев после подписания контракта. Все три вертолета в полностью летном состоянии должны быть в Грузии в течение 20 месяцев. В контракт входит обучение пилотов и инженеров, запасные части и гарантия на три года.
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