Власти Грузии закупят три пожарно-спасательных вертолета

МВД Грузии покупает три многоцелевых вертолета у французской компании Airbus Helicopters. Соответствующее соглашение подписали глава Пограничной полиции Грузии Николоз Шарадзе и представитель Airbus Helicopters Ромен Лана.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет о трех вертолетах H145, общая стоимость которых составляет примерно 26,5 млн евро. Однако, по условиям сделки грузинская сторона передаст французской компании вертолет Super Puma, приобретенный несколько лет назад, что позволит сэкономить 5,5 млн евро.

Власти Грузии заявляют, что Super Puma не подходит для горно-спасательных операций. Этим летом для тушения лесных пожаров Грузии пришлось просить помощи у Турции, чьи пожарные вертолеты тушили огонь в Боржомском лесном массиве. Также при ЧП использовались вертолеты Погранполиции, один из них разбился во время спасательной операции в горах.

Приобретаемый H145 — многоцелевой вертолет, приспособленный к работе в том числе в горных условиях, способный выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции и оснащенный пожарным и горно-спасательным оборудованием. У этой модели два двигателя, что повышает безопасность полета, отмечает МВД.

Сейчас эта модель используется полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран.

По условиям контракта, первый вертолет будет передан грузинской стороне через 17 месяцев после подписания контракта. Все три вертолета в полностью летном состоянии должны быть в Грузии в течение 20 месяцев.

В контракт входит обучение пилотов и инженеров, запасные части и гарантия на три года.