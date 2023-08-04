Перед уходом на летние каникулы югоосетинские депутаты обсуждали возможность принятия поправок, регулирующих правила поведения туристов в местах религиозного значения. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, должен ли закон регулировать этот вопрос и как они ведут себя в таких местах.

Фатима: Должен, конечно. В первую очередь местные жители должны все это соблюдать. Мне кажется, что если туристы будут видеть, что мы почитаем свои места, памятники, куда приходим, то и они будут все соблюдать. Да, должны регулировать законодательно. Я таких фактов не встречала, но видела в интернете. Это очень неприятно, это оскорбление. Но, еще раз повторюсь, в первую очередь это должно исходить от нас самих, от местных жителей.

Милана: Для начала мы должны решить, что должны законодательно регулировать. Вводить ответственность за то, как люди ведут себя в святых местах, думаю, хорошая идея, в которой есть светлое зерно. Но если мы посмотрим на наше общество, увидим, что общественное мнение важнее, чем законодательная регуляция. Когда мы говорим о туристах и о приезжих, конечно, они не знают об этих правилах, они не так для них важны. Они ведут себя, как хотят, и одевают, что хотят. Та история, которая произошла в позапрошлом году в Северной Осетии в Городе Мертвых, конечно, взбудоражила всех, и у нас не должно происходить такого. Если мы говорим о наших святых местах, таких как Джеры дзуар и другие, там не должно происходить такого. Думаю, даже правила нужно вывесить на нескольких языках, чтобы люди знали, как себя вести, что нужно делать, а чего нельзя.

Радмила: Думаю, стоит, и стоит разъяснять туристам правила до того, как они собираются зайти на территорию святыни. Думаю, на законодательном уровне это закрепить тоже необходимо. Во избежание всяких конфликтных ситуаций и возмущения людей. Лично я не сталкивалась с такими случаями, но наслышана, что такое происходило не здесь, а во Владикавказе. Сама лично не сталкивалась, не слышала и не видела, потому что наши люди относятся с уважением к нашей культуре и к нашим святым местам.

Людмила: Конечно, надо, чтобы правила были записаны. Особенно в части того, что касается соблюдения чистоты. Это касается не только святых мест, но и просто мест, где отдыхают. Очень там мусорят. Мы же видим, все время в новостях рассказывают про то, как убирают вокруг церквей или святынь. Если убирают, значит, так мусорят. Это же не я и не вы там выбрасываете мусор.

Мадина: Святое это место или просто общественное, есть определенные правила поведения. Святое это место или несвятое, правила поведения одинаковы. Какой закон, что за ерунда? Это даже не вопрос. Я не бываю в этих местах и не знаю, как там люди себя ведут. Я ни от кого не слышала, чтобы кто-то жаловался, что там грязно, что не так себя ведут… Ездят и в Монастер, и в Джер, никто не жаловался. Если родился такой человек, которому не понравилось, как кто-то себя ведет, это его проблемы. Не им это все было написано, не ему и менять.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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