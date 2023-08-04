За последние дни множество публикаций на «Эхе Кавказа» было посвящено протестным акциям в Батумском морском порту в связи с двумя заходами в него круизного лайнера Astoria Grande, на котором было по восемьсот туристов, в основном россиян. Как известно, их встречали плакатами на русском языке с нецензурной лексикой, закидывали автобусы с ними бутылками и яйцами, в результате чего Батуми был вычеркнут из маршрута последующих нынешних круизов судна, которое ходит между Сочи и рядом турецких портов.

Кроме того, рассказывалось у нас и о том, что в столицу Абхазии Сухум после двух тестовых рейсов начал в июне ходить круизный лайнер «Князь Владимир», но на первый из десяти запланированных рейсов набралось лишь чуть больше восьмидесяти пассажиров из трехсот имеющихся мест, после чего прошло уже больше месяца – и очевидно, что короткий маршрут «Сочи – Сухум – Сочи» за 75 тысяч рублей мало кого прельщает.

И позавчера ТАСС распространило сообщение со ссылкой на слова президента республики Аслана Бжания, что в Абхазии готовы принять лайнер Astoria Grande. Бжания сказал:

«Республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное. Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа Astoria Grande. С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства… Если мы достойно встретили лайнер «Князь Владимир», то и лайнеру Astoria Grande вполне найдется место».

В абхазском сегменте соцсетей это приглашение вызвало бурное обсуждение. Причем, как это часто бывает, многие комментаторы демонстрировали свою явную неосведомленность о контексте события. Ряд выразил привычную им эмоцию возмущения прочитанным текстом:

«Почему?! Потому что грузины их выкинули, теперь мы их приглашаем? Если они хотели к нам, то зачем вообще поехали в Грузию? Мне просто интересно. Я также удивляюсь, почему мы боремся с нашим самоуважением такими приглашениями»;

«Помню, когда Познера прогнали из Грузии, Абхазия тоже такой глупый ход сделала. Как-то надо себя уважать, думаю. Зачем их звать? Право их выбора»;

«Что за манера приглашать к себе всех, кого выгоняют из Грузии? Чья это идея, это будет повторяться всегда?»

Им возражали:

«В этих приглашениях нет ничего глупого. Как будто целью этих приглашений были обязательный приезд в Абхазию Владимира Познера и обязательные заходы круизного лайнера Astoria Grande в Сухум. Цель – продемонстрировать свое радушное отношение к россиянам и подчеркнуть отличие нашего общества от грузинского, где повторяются вот такие проявления «гостеприимства». И лишний раз напомнить о своем существовании и туристических возможностях, которыми Абхазия располагает».

Третьи, считая приглашение вполне разумным и правильным, говорили в то же время, что оно, к сожалению, наверняка останется без ответа:

«Astoria Grande совершает круиз по Черному морю, заходит в четыре города Турции, поэтому в Абхазию зайти не может, чтобы у турок не возник дипломатический скандал с Грузией».

«Эхо Кавказа» поинтересовалось сегодня у общественного активиста Нугзара Агрба его мнением об этом приглашении. И вот что он сказал:

«Я плохо к этому делу не отношусь. Нормальная практика. Корабль приглашен… Я, правда, не знаю, к какому порту он приписан, но это и не важно. Важно, что Абхазию узнают другие люди.

– Другое дело, что вряд ли он пойдет в Абхазию, там же столько всяких политических нюансов.

– Главное – что об этом заявлено, все услышали. Ну, по крайней мере, заезд этого корабля не отнимет наш суверенитет, это точно».

В ходе разговора мы вспомнили эпизод предвоенных лет, о котором многие в Абхазии помнят, в частности, по описанию его в рассказе-были «Круиз на теплоходе «Собинов» из посмертно изданной в Сухуме в 2004 году книги Виктора Абаза «Сюжет для романа». Настоящая фамилия Виктора – Джения, а Абаза – это псевдоним, который он взял, активно занявшись в перестроечное время бизнесом вместе с представителями абхазской диаспоры в Турции.

Чтобы освежить этот рассказ в памяти, я перечитал его сегодня. Итак, в октябре 1988 года из Батуми отправился теплоход «Леонид Собинов». На его борту было около восьмисот пассажиров, как и сейчас на Astoria Grande. Все – из тогдашней Грузинской ССР. Подавляющее большинство участников круиза было грузинами и очень мало – абхазами, что вполне соответствовало этнодемографическому составу союзной республики. В числе абхазов – молодые Лев Авидзба с женой Дианой Пилия. Время было стремительное, перестроечное. Между грузинами и абхазами порой возникали политические споры, но в целом отношения в круизе были нормальные. Думаю, уже через год, после июля 1989 года, атмосферы доброжелательности на таком теплоходе уже не было бы. А годом-двумя раньше не пришло бы никому в голову проводить на корабле чуждый советскому образу жизни конкурс «Мисс круиза». А тут – пришло.

По всем статьям, пишет Виктор Абаза, победительницей должна была стать двадцатилетняя Диана Пилия. Но не тут-то было. Жюри, в котором заседали в основном грузины, два дня решало гамлетовский вопрос: быть или не быть абхазке Диане «Мисс круиза». Претенденткой была и грузинская девушка … И вот абхазы направили в жюри своего представителя, который сказал: «Мы видим, как вы мучаетесь, лишаете себя заслуженного отдыха, нервничаете. И все пассажиры тоже нервничают. Зачем? Мы предлагаем объявить двух равных победительниц. Две мисс даже лучше, чем одна». Надо было видеть, как обрадовались члены жюри – будто им бросили спасательный круг… Идея была признана гениальной, и все остались довольны.

Потом были заходы в турецкий Стамбул, сирийскую Латакию, египетскую Александрию… Этот круиз 35-летней давности остался в памяти у всех его участников. Многие из них и сейчас живы-здоровы, в том числе и Диана Пилия. Я спросил у собеседника:

– Она где сейчас работает?

– Она молодая еще женщина, шестьдесят восьмого года рождения, по-моему. Судья Конституционного суда.

Как же разительно непохожи эти морские круизы – 1988 и 2023 годов! Способны ли мы от сегодняшнего раздрая вернуться к нормальному сосуществованию и как это сделать?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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