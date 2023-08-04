Армения предложила Грузии поддержку в ликвидации последствий оползня

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян вновь выразил слова соболезнования своему коллеге, правительству Грузии и дружественному грузинскому народу в связи с гибелью людей в результате оползней в регионе Рача.

Глава МИД Армении предложил Грузии поддержку правительства Армении в борьбе с бедствием и в ликвидации его последствий.

Число погибших в результате вчерашнего схода оползня в курортном поселке Шови в Западной Грузии достигло 11 человек. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим.

Руководство Армении выразило соболезнования в связи с трагедией.

МИД Армении сообщил, что на данный момент среди официально объявленных властями Грузии жертв стихийного бедствия нет граждан Республики Армения.