Число погибших в результате стихии в Шови выросло до 14 человек. В ходе поисково-спасательных мероприятий в зоне бедствия недавно было обнаружено тело еще одного человека. Эту информацию «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в МВД Грузии.

Сегодня с утра в Шови возобновились работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействованы Силы обороны и авиация.

Для справки: оползень в Шови сошел 3 августа. К этому времени из зоны бедствия эвакуированы 210 человек, погибло – 14.

В связи с трагедией в Шови 7 августа в Грузии объявлено днем траура.