Папа Римский призвал верующих молиться за пострадавших от оползня в Грузии

Папа Римский Франциск призывает верующих молиться за пострадавших от разрушительного оползня в Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Выступая во время визита в Португалию, он выразил поддержку семьям погибших и поисково-спасательным группам.

Папа также заявил, что стоит рядом с Патриархом Грузии Илией II.