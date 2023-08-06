Папа Римский призвал верующих молиться за пострадавших от оползня в Грузии

Папа Римский Франциск призывает верующих молиться за пострадавших от разрушительного оползня в Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Выступая во время визита в Португалию, он выразил поддержку семьям погибших и поисково-спасательным группам.
Папа также заявил, что стоит рядом с Патриархом Грузии Илией II.
- По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Ищут еще до 20 человек, среди которых семь детей. К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан.
- В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Письма со словами поддержки поступают в Грузию в эти дни из всех стран.
- В спасательной операции в Шови, которая идет четвертый день, принимают участие 400 спасателей и 200 военных, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
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