На третьи сутки с момента схода оползня в Шови спасатели обнаружили тела еще троих погибших. Таким образом, число жертв стихийного бедствия в высокогорном курорте возросло до 16 человек. Власти сообщают, что пока смогли идентифицировать лишь семерых из них. Тела сильно повреждены, потому личности остальных погибших придется устанавливать по анализу ДНК.

Сегодня во второй половине дня спасатели обнаружили еще три тела, таким образом, число жертв стихийного бедствия достигло 16 человек. При этом более 20 (по разным данным 25-29) человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди них двоюродные братья Темур Чарквиани и Ника Чаладзе. Оба из села Лагванта, расположенного недалеко от высокогорного курорта Шови, практически погребенного под оползнем.

Ведутся поиски и Кетеван Лобжанидзе, которая, по словам родственницы, находилась на территории гостиницы «Сансет Шови».

Пропавшими считаются и девять членов семей Гуташвили и Маисурадзе: брат и сестра Мэги и Гиги Гуташвили, их тетя, двоюродные сестры и брат – Шорена Бичашвили, Мариам и Котэ Маисурадзе, а также их двоюродная сестра – Нато Челидзе с тремя детьми.

Ведется поиск и двух подруг – Гванцы Бубашвили и Саломе Хетагури. Они отдыхали в Раче с Нино Кенчадзе. По словам друзей девушек, сегодня ее тело опознал отец.

До сих пор не могут найти Зазу Месхи и его троих детей. Семья отдыхала в селе Уцера недалеко от Шови. Сегодня стало известно, что среди погибших – его жена Алина Поликовска. Ее тело опознала бывшая супруга Зазы Месхи:

«У нас есть первые новости, и они не очень хорошие. Мы были в Кутаисском бюро судебных экспертиз и установили, что Алина погибла 3 августа в результате стихии в Шови. Да благословит Господь ее душу. Об остальных членах семьи – Зазе Месхи и наших детях – ничего не известно», – написала Синта Депонт в Facebook.

Между тем в самом Шови поисково-спасательные работы возобновились сегодня с 6 утра. На протяжении всего дня соответствующие службы расчищают территорию, рассказал начальник департамента по связям с регионами администрации правительства Грузии Лери Барнабишвили:

«Прорезается дорога, чтобы с двух сторон этой оползневой массы смогли пройти спасатели. С одной стороны работает около восьми единиц спецтехники, в основном на той территории, где вчера были обнаружены тела погибших. Тяжелая техника работает вместе с людьми из Службы спасения. Мы проводим поисковые работы, должны найти живых людей, однако, к сожалению, могут быть обнаружены и тела погибших. Поэтому работы ведутся аккуратно с участием живой силы, не только тяжелой техники», – говорит Барнабишвили.

Он также сообщил, что к концу вторых суток после схода оползня были идентифицированы лишь семеро погибших. Часть останков настолько повреждена, что близкие не смогли их опознать. Личности погибших будут устанавливаться по анализу ДНК.

Между тем экологи пытаются понять, какие процессы привели к катастрофе и можно ли было ее избежать. В НПО «Зеленая альтернатива» утверждают, что это было возможно. Организация опубликовала «Геологический бюллетень» за 2021 год, подготовленный Национальным агентством окружающей среды. По информации экспертов этого НПО, угроза схода оползня в указанном месте была достаточно «высокой». В отчете содержатся рекомендации о периодической очистке русла реки Дгвриора и укреплении ее берегов, а также указывается на необходимость постоянного мониторинга геодинамических процессов в ущелье.

В самом ведомстве заявляют, что в данном отчете речь идет о левом притоке реки Чанчахи (Дгвриора). Там действительно часто наблюдается селевая активность, однако это место находится в 1,5 километрах от зоны бедствия.

Причина произошедшего в совпадении пяти факторов, заявляют в ведомстве:

«В ущелье реки Бубисцкали (правый приток реки Чанчахи) интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие этому осадки привели твердые наносы в ущелье в динамичное состояние, развились активные процессы боковой эрозии. Кроме того, наблюдались осадки, произошел вымыв берегов, что способствовало зарождению и активизации так называемых прибрежно-оползневых процессов, впоследствии перешедших в сель. Следует отметить, что у реки Бубисцкали не было зафиксировано развившихся селевых процессов такого масштаба в прошлом, а в Шови вообще не фиксировались подобные явления», – говорится в письменном заявлении ведомства.

Впрочем, к профильным органам есть и множество других вопросов. Оппозиция, к примеру, обвинила власти в отсутствии в стране вертолетов для проведения спасательных операций. В правительстве обещали приобрести технику еще в прошлом году, однако не сделали этого, говорят оппоненты властей. Критикам сегодня ответил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе:

«Это была абсолютно аморальная кампания… Покупка вертолетов не имеет ничего общего с сегодняшней бедой, постигшей нашу страну, наш народ. Вертолет свою работу уже сделал, днем (4 августа) вертолеты уже были не нужны, а ту функцию, которую должны были выполнить вертолеты, – эвакуировать людей, которые были на той стороне реки, они выполнили. Это просто спекуляции. Что касается закупки, мы приняли решение покупать новые вертолеты, а не подержанные, и поэтому еще раз хочу сказать, что, когда компания получает заказ на новый вертолет, она начинает работать над этим конкретным вертолетом, и это, конечно, требует определенного времени. Нам удалось договориться с компанией о доставке в кратчайшие сроки. Так что покупка вертолетов не имеет никакого отношения к сегодняшнему бедствию и стихии. Прошу всех оставить эту тему», – сказал Бурчуладзе в эфире телекомпании «Имеди».

Впрочем, это никак не оправдывает власти, считает член партии «Лело» Вато Сургуладзе. С наступлением сумерек вертолеты прекращали поисково-спасательные работы из-за отсутствия систем ночного и теплового видения, которые не так уж сложно приобрести, говорит оппозиционер:

«Основная цель во всем мире – это безопасность во всем, начиная от детских игрушек, заканчивая климатическими изменениями, которые сейчас происходят на всей планете. Мы должны быть готовы. Если у нас нет вертолетов с приборами ночного видения, у нас должно быть соглашение, к примеру, с Азербайджаном, Турцией, чтобы в подобных ситуациях могли использовать их (технику). Если у нас нет дронов и по какой-то причине не можем их приобрести, – я напомню, что мы платим по 70 миллионов за концерты, – то нужно попросить эти дроны у Азербайджана, чтобы поиски продолжались на протяжении всей ночи».

7 августа в Грузии объявлен днем траура по погибшим в Шови. В этот день с утра по всей стране приспустят государственные флаги, будут отменены концерты и другие развлекательные мероприятия.

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