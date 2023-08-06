Первый отчет о трагедии в Шови: стихийное бедствие началось с обвала горной массы

Агентство по охране окружающей среды публикует первый отчет о трагедии в Шови. Журналистам его представил руководитель департамента геологии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Мераб Гаприндашвили, передает SOVA.

Согласно первичной оценке специалистов, 3 августа 2023 года в долине реки Бубисцкали произошли природные геологические и гидрометеорологические явления, которые привели к образованию селевого потока экстремального характера.

На основании полевых исследований в речной долине было установлено, что на западной стороне ледника Буба произошел обвал горной массы. Войдя в динамику, она столкнулась с ледником, вызвав обрушение его определенной части. Именно это, согласно первым выводам специалистов, возможно, стало причиной освобождения накопившихся объемов подледниковых вод. Поток воды с большой скоростью начал движение по территории долины.

Этому процессу, отмечают эксперты, способствовало повышение температуры воздуха в последний период, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки.

«Следует подчеркнуть, что до 3 августа 2023 года - за последние 100 лет - в долине реки Бубисцкали не отмечалось прохождения селевых потоков значительного характера.

3 августа 2023 года в долине реки Бубисцкали произошли природные геологические и гидрометеорологические явления (интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, обрушение горных пород в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевого потока), которые привели к образованию экстремального селевого потока.

На основании полевых исследований, проведенных в долине, было установлено, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, войдя в динамику, столкнулся с ледником, в результате чего некоторая его часть обрушилась, что, возможно, вызвало отток подледниковых запруженных вод, после чего поток начал двигаться с высокой скоростью по территории долины», - говорится в отчете агентства.

Подчеркивается, что долговременного скопления воды в долине Бубисцкали не происходило ни до, ни во время развития стихийного бедствия. Из зоны созревания и активизации стихии селевой поток должен был достигнуть места, где располагались коттеджи Шови, скорее всего, через 8-10 минут.

«Мощный грязекаменный селевой поток двинулся вниз по течению от русла и примерно в 15 часов 15 минут разошелся по территории Шови (так называемый район коттеджей) на площади около 26 гектаров, где он накрыл находящиеся здесь здания и привел к человеческим жертвам», - говорится в отчете.

Сообщается, что ориентировочный объем твердого материала в долине реки Бубисцкали составил около 5 миллионов кубических метров, большая часть которых попала в реку Чанчахи и в долину реки Риони. Около 1,5 млн кубических метров твердой массы накопилось в эпицентре стихийного бедствия и в транзитной зоне долины реки Бубисцкали.

Представитель ведомства Мераб Гаприндашвили заявил, что доклад подготовлен на основании анализа геологических, метеорологических, гидрологических параметров, а также данных с сателлитов и радаров, а также с учетом архивных исторических материалов.

Гаприндашвили отметил, что в зоне стихийного бедствия в Рача работали восемь групп. Отмечается, что специалисты Национального агентства по охране окружающей среды продолжают дополнительные гидрометеорологические и геологические исследования в долине реки Бубисцкали, на основании которых будут разработаны рекомендации по определению дальнейших шагов.

В зоне стихийного бедствия в Рача в непрерывном режиме продолжают работают до тысячи человек: более 400-т спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, около 250 военнослужащих и рейнджеры.

По последним данным на 6 августа, в зоне стихийного бедствия в Шови были извлечены три тела несовершеннолетних. Официально отмечается гибель 20-ти человек. Идентифицировано 12 лиц. Продолжается процесс опознания в прозектуре Кутаиси. Пропавшими без вести считаются 16 человек.