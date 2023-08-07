Пицундское городское собрание выступило против законопроекта об апартаментах

Пицундское городское собрание единогласно выступило против законопроекта об апартаментах. Об этом сообщили абхазские телеграм-каналы.

Депутаты обратились к членам и спикеру Народного Собрания – парламента самопровозглашенной республики Абхазия.

«Мы, депутаты Пицундского городского собрания, единогласно выражаем полную солидарность с народными избранниками Гульрипшского районного собрания в вопросе неприемлемости рассмотрения и принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» в Республике Абхазия», – сказано в документе.

Ранее против законопроекта об апартаментах выступили депутаты Гульрипшского районного собрания.

«Мы наблюдаем как на вас, народных избранников оказывают давление. Мы не приемлем законопроект «о правовом статусе апартаментов», отправленный к вам на рассмотрение, и считаем его опасным и не отвечающим интересам абхазского народа», – говорилось в обращении, принятом в конце июля.

С инициативой принятия закона об апартаментах выступил абхазский президент Аслан Бжания. Противники инициативы считают, что речь идет о скрытой форме продаже недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться около 100 тысяч человек.