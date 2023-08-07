В центре города Гагры местные «предприниматели» держат на цепи молодого льва, предлагая туристам с ним фотографироваться. Отдыхающие, местные любители животных и зоозащитники бьют тревогу: их возмущает жестокое обращение со львом. Руководитель благотворительного фонда «Багира» Саида Отырба назвала такой бизнес «не просто жестоким, но и опасным».

В социальной сети Facebook был опубликован пост Демура Джинджолия, в котором он сообщал, что в центре города Гагры у колоннады, в месте большого скопления туристов некие «предприимчивые коммерсанты» держат «львицу» и предлагают отдыхающим за плату сделать с ней фото на память.

Демур Джинджолия так описывает происходящее:

«Разгар лета, жара... Львица на солнце лежит целый день в полуобморочном состоянии, возможно, накачанная снотворным или каким-то транквилизатором, без питья, выгула, прикованная цепью. Львицу у колоннады в Старой Гагре используется для развлечения туристов. Редкий хищник вынужден сидеть на скамейке много часов на жаре без доступа к воде и туалету, не говоря уже о свободном перемещении. Люди проходят мимо, возмущаются таким жестоким отношением к животному».

Джинджолия пишет, что «львица» может погибнуть, а власти не реагируют на обращение зоозащитников и ничего не предпринимают. Он призывает всех неравнодушных граждан предпринять какие-то меры для спасения животного.

Ситуацию прокомментировала гагрская зоозащитница, руководитель благотворительного фонда «Багира» Саида Отырба. Она рассказала о том, что в Гагре у колоннады не львица, а молодой лев – подросток, которому меньше года, и местная милиция запретила его эксплуатировать:

«Как обычно, от туристов поступил SOS, хотя, в принципе, мы все знали, что этот лев там, писали об этом неоднократно, но местные власти не реагировали. Когда об этом написали туристы, мы все сделали на своих страницах репосты и каждый из волонтеров написал об этом свой пост, видимо, уже ждать было невозможно, и они поняли, что надо как-то ответить. И тогда реакция была незамедлительной: насколько мне известно, прибыла наша милиция, которая сказала этим ребятам, чей лев, чтобы они не выходили на работу. Насколько мне известно, сейчас они работать не могут, но куда забрали льва, как они говорят, что «льва забрали», я точно не знаю, но думаю, что лев все-таки находится у хозяина, потому что забирать его больше некуда. Если бы такая возможность была, мы раньше сами бы тоже что-нибудь придумали, отправили бы его куда-то в другое место».

Саида Отырба предположила, что лев сейчас находится у своего хозяина Ивана, которого она знает давно:

«Я считаю, что эту проблему должно решить государство. Человек должен быть на такую сумму оштрафован, чтобы он на следующий год не завозил новое дитя. А вот так – сегодня не работай, а завтра работай, – так проблему не решить. Я против того, чтобы этот бизнес существовал. Но о самом Иване я ничего плохого сказать не могу, животных он любит. Он забирает отказников, когда в зоопарке рожает львица, слабого она не выкармливает, убивает. И вот таких отказников Ваня забирает. Он ставит им капельницы, он как щенков выкармливает их из бутылочки, и они становятся вот такими взрослыми хищниками. И чтобы дальше их прокормить, ему приходится работать. Такая вот ситуация. Он сам по себе человек неплохой, но я не согласна с тем, чтобы этот бизнес существовал».

Саида Отырба говорит, что проблема жестокого обращения с животными в Абхазии на законодательном уровне не урегулирована. Есть административная статья, которая предполагает максимальный штраф в размере 1800 рублей. Изымать животное ни экологи, ни милиция не могут, потому что его негде потом содержать:

«Пока по всему интернету не разошлось это видео, могли ведь наши местные ребята собраться, подойти и сказать им: «Друзья, курортный сезон начинается, давайте не будем его портить!» Но у нас, к сожалению, нет таких.

– А экологи, какова их позиция?

– К экологам у меня особая «любовь». Они никогда ничего не видят, я не знаю почему. Когда мы их отправляли в ущелье, они сказали, что на месте никого не оказалось. Я неоднократно обращалась к Савелию Читанава по поводу медведя в МВО (сухумский санаторий Московского военного округа), который мучится до сих пор и сидит в своих фекалиях в очень тесной клетке, где он с трудом помещается. Но и тут они ничего не могут сделать. Я не знаю, для чего вообще эта служба существует?

– А как они это объясняют?

– У них один ответ: если мы изымем животное, куда его деть? Естественно, мне тоже девать его некуда. На этом разговоры завершаются. Если есть такая служба, это они должны думать, куда деть животное, над которым издеваются. Так лев находится в раю по сравнению с медведем в МВО, который более двадцати лет сидит в своих фекалиях! Это же ужас какой-то!

– Каким образом пропускают льва таможенники, если это контрабанда?

– Они не видят, он же как котенок маленький, когда рождается, размером как щеночек, поэтому как-то незаметно его провозят.

– Какой будет судьба у этого льва, как вы думаете? Он, вообще, опасен для людей?

– Они его кормят, однозначно, Ваня любит своих животных, но это опасный хищник, он непредсказуемый. Иногда самая добрая собака может клыки показать, а это хищник! И как бы ты его не приручал, гены хищника никуда не денутся. Это не просто жестокий, это опасный бизнес!»

Абхазские зоозащитники подготовили закон о жестоком обращении с животными, он был принят парламентом в первом чтении, прошло уже несколько месяцев, но депутаты пока к нему не вернулись.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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