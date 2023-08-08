Зеленский выразил «решительную поддержку» территориальной целостности Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский в 15-ю годовщину августовской войны выразил «решительную поддержку» территориальной целостности Грузии.

«В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии России против Грузии мы выражаем нашу солидарность с грузинским народом и нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны. Только полная деоккупация территорий Украины и Грузии, наказание захватчиков и возмещение причиненного ими ущерба принесут мир и стабильность в Европу и для всего мира», – отметил он.

Ранее с заявлением в поддержку Грузии выступило и министерство иностранных дел Украины.