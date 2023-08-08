Медведев: в 2008 году «США и их вассалам не хватило опыта»

В 15-ю годовщину августовской войны экс-президент России, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в 2008 году «США и их вассалам явно не хватило опыта».

«Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жёсткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России», – сказал Медведев, объявивший в 2008 году о признании независимости самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

«США и их вассалы», по его словам, «сегодня снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции (так в России называют войну в Украине – ред.). Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!» – написал Медведев в телеграм-канале.