Вчера поздно вечером в понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция «Свеча памяти». Она была приурочена к 15-й годовщине начала августовской войны на Южном Кавказе и открылась ровно в 23.30, в то время, когда полтора десятилетия назад грузинские войска начали артобстрел Цхинвала из установок залпового огня «Град», а затем атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы.

На фоне здания театра стояли бойцы абхазской армии, по краям – государственные флаги Абхазии и Южной Осетии. А перед ними – выложенная горящими свечами надпись 08.08.08. Затем в память о погибших в событиях 2008 года защитниках участники акции выпустили в небо горящие фонари.

Сегодня президент Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии. Он отметил, что 15 лет назад руководство Грузии приняло решение сначала уничтожить Южную Осетию, а затем и Абхазию. Несмотря на мирные переговоры, которые велись в тот период, Грузия использовала военную силу против Южной Осетии. В его заявлении говорится:

«Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения… В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам той войны и разделяют с братским югоосетинским народом боль утраты… Мы выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в трудные времена. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась со сложными вызовами, мы хотим выразить всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу».

Президент Абхазии выразил надежу на то, что «подобные события больше никогда не повторятся, а наши народы будут жить в мире и процветании».



А вот какой пост уже сегодня опубликовал на своей странице в Facebook Герой Абхазии, общественно-политический деятель Аслан Кобахия:

«08.08.08. Ничего никогда забудется. Этот бравый кавказский Гитлер думал, что ему все дозволено. Всего лишь 15 лет прошло, и он сегодня гниет в тюрьме собственного государства. Я никогда никому не желаю смерти, и ему этого не желаю. Но у Всевышнего свои правила, он всем воздает по заслугам! Братскому гордому осетинскому народу мира и процветания!»

Сегодня я связался с Асланом Кобахия и, прежде всего, задал вопрос о его мыслях в связи с тем, что нынче сравнялось количество лет с сентября 1993 года по август 2008-го, когда Абхазия существовала как непризнанное государство, и количество лет после этого по настоящее время, когда она существует как частично признанное государство, то есть по пятнадцать лет. Кобахия сказал:

«Можно сказать одно – это очень интересная веха в истории нашего народа и государства. Но сам термин «частичное признание» я не люблю, для меня это глупое выражение. Началось международное признание Республики Абхазия. Но хотелось бы больше результатов от этого признания. Говорить о том, что мы сполна воспользовались благами этого признания, не приходится. Есть объективные, субъективные причины, но… Я, конечно, не удовлетворен, думаю, что очень много упущенных моментов. Может быть, в этом основная вина – абхазского общества, которое в пылу внутриполитической борьбы упустило многие моменты, касающиеся стратегического развития нашего государства. Я считаю, что никто нам не мешал, мы сами больше всего себе мешали».

Дальнейший путь развития Абхазии он видит так:

«Нас обязательно должны признать все государства мира. Мы к этому должны двигаться, терпеть, получать шишки, совершать ошибки и подвиги, но идти вперед. Это единственный путь к тому, чтобы была Абхазия. Все остальное мы по десятому кругу проходили. Только свободная и независимая Абхазия может двигаться вперед в дружбе и согласии со своими соседями. В том числе и Республикой Грузия. Когда Грузия признает независимость Абхазии, эта трагедия, вот эта война, которая была между Грузией и Абхазией, уйдет в историю. Будущее между Грузией и Абхазией – это дружеские, добрососедские отношения. И все будет зависеть от Республики Грузия.

– Маленькое уточнение хочу сделать. «Республика Грузия» – давно так официально не называется у них. По действующей конституции – просто «Грузия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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