Что произошло в Шови – рассказы очевидцев. Не многие решаются делиться историями своего спасения, не желая переживать кошмар заново, однако те, кто все-таки осмелился сделать это, рассказали о том, что происходило в самом центре разбушевавшейся стихии.

«Мы с семьей находились в раю и за полчаса оказались в аду», – рассказывает Давид Джеладзе, переживший стихийное бедствие, обрушившееся 3 августа на село Шови в Раче. Фотография Давида, пытающегося выбраться из трясины с ребенком на спине, за несколько дней обошла социальные сети. Малышка – шестилетняя племянница молодого человека Машо, рассказывает Давид. Они отдыхали в деревне Урави с семьей и 3 августа решили прогуляться в Шови:

«Здесь мы выпили минеральную воду и пошли домой. Когда дошли до моста увидели, что (оползень) унес все. Часть Шови, где располагались коттеджи, была снесена, вперед идти было невозможно. Решили вернуться в лес, откуда и вышли. Но в этот момент масса из земли, деревьев и камней перекрыла нам дорогу… Мы перешли на сторону коттеджей, стояли там, где была твердая поверхность. В этот момент волна снесла мост. Была паника».

Так получилось, что во время этой паники члены семьи Давида разделились, он остался с племянницей. Добраться до остальных не представлялось возможным, и он решил пробраться через сошедшую массу до деревьев, располагавшихся неподалеку:

«Машо сказала, что ей страшно, что не сможет идти за мной. Я объяснил, что другого пути нет, нам нужно добраться туда, она залезла мне на спину. Половина тела у меня была в земле, но я как-то шел вперед. Не было сил, хотя там всего метров 10 было… Я посмотрел наверх и увидел, что на нас идет масса и я ничего не смогу поделать. Думал, что мы не спасемся. Я обнял племянницу и повернулся спиной к оползню. Волна ударила меня по спине, и я отлетел, наверное, на метр, но не отпустил ребенка… мы тонули в этой массе, но она отнесла нас к тем деревьям. Как-то я смог вытащить (племянницу) из земли».

После долгих усилий ему удалось все же выбраться на безопасную территорию, рассказал в интервью грузинской службе Радио Свобода Давид.

В тот момент неподалеку от молодого человека находилась и Мариам Берианидзе.

Вместе с мужем и ребенком она отдыхала в Шови, в нескольких метрах от тех самых коттеджей, сегодня погребенных под оползнем. Около 16:30 послышался жуткий шум, рассказывает Мариам в эфире телекомпании «Формула». Семья заметила оползень, супруг девушки подхватил ребенка, и они побежали к мосту:

«Первая волна несла за собой землю, деревья, но мост удержался, спас нас. Но к нам приближалась вторая волна, наверное, четырехметровая. Мы быстро перебежали через мост… кто-то не успел… Молодые люди забрались на дерево, а поток унес их вместе с деревом. И по нам ударила вторая волна. Муж повернулся к ней спиной и держал ребенка, а я держала их спереди. Я все же упала, у меня небольшая травма ноги. В этот момент, я увидела, как волна ударила и по Давиду, который был там с племянником, и отбросила его. Мы не думали, что оттуда кто-то мог выбраться целым».

Впрочем, выбрались, продолжает Мариам, за несколько секунд до того, как на территорию обрушилась третья волна, а за ней еще несколько. Однако поток сменил направление, и семье удалось спастись.

Трагические минуты вспоминает и местный житель, пчеловод Авель Базарашвили. В момент схода оползня он находился в лесу вместе с 11 людьми. Они вовремя успели увидеть приближающийся поток и выбрали лучшее направление для эвакуации. Однако тем, кто находился за ними, не так повезло, рассказывает Авель:

«Резко (оползень) перекрыл все дороги. Единственный выход был – идти в лес, на высоту. Нас было 11 человек – женщины и мужчины. Поодаль были еще люди, они не успели. Кто-то из них выжил, насколько я знаю, кто-то – нет. Мы же перешли через лес на безопасную территорию. Никому не могли помочь, все было перекрыто (оползнем). Все произошло за считанные минуты, услышали звук, и за 2-3 минуты все было перекрыто, стояла пыль».

Между тем число тех, кому спастись от стихийного бедствия не удалось, сегодня увеличилось до 19. В Службе управления чрезвычайными ситуациями сообщили, что были найдены тело одной из женщин и еще отдельная часть тела.

Идентифицировать личность погибшей пока не удалось. В МВД сообщают, что на данный момент удалось опознать только 16 человек. Последние из них, мать и дочь, 20-летняя Мариам Маисурадзе и 49-летняя Шорена Бербичашвили, которые отдыхали в Шови.

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