В Южной Осетии проходят памятные мероприятия в 15-ю годовщину августовской войны 2008 года. Они традиционно начались вечером 7 августа в Цхинвале. Президент Алан Гаглоев обратился к согражданам и напомнил, какой ценой была завоевана свобода. При этом он не стал упоминать о личной трагедии – среди жертв августовской войны были и его родители. Их память югоосетинский президент почтил без камер и журналистов.

Вечером 7 августа в Южной Осетии начались траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине войны августа 2008 года. Основные мероприятия прошли у мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии» в Цхинвале, который был открыт не так давно.

Президент Алан Гаглоев в своей речи остановился на событиях, предшествовавших конфликту, и напомнил, какую цену народ Южной Осетии заплатил за свою свободу:

«Уже почти 15 лет возрожденная из руин и пепла Южная Осетия живет мирной жизнью. Но народ помнит, как тяжелы были наши потери, какие жертвы были принесены на алтарь свободы. И не только в 2008 году. Сколько мирных жителей Южной Осетии приняло мученическую смерть от рук грузинских агрессоров и добровольных палачей».

Заканчивал свою речь Алан Гаглоев уже на осетинском и звучал намного более эмоционально, чем на русском. Он призвал осетин к единению и взаимопониманию и отметил, что только в таком случае у Осетии есть будущее.

Хотя Гаглоев ни разу публично не говорил об этом, собравшиеся хорошо знали, что среди сотен жителей Южной Осетии, погибших в дни грузинской агрессии 8 августа 2008 года, были и его родители. Памятная стела стоит недалеко от Музея Сожженных душ на Зарской дороге. Алан Гаглоев сегодня почтил и их память, но приватно, без камер и журналистов.

Жительница Цхинвала Феня вспоминает, что самой страшной в дни войны была неизвестность – не знать, где находятся ее сыновья:

«А потом, когда мои дети пришли домой, мне казалось, что счастливее меня на свете человека нет. Не дай бог, чтобы мы еще раз увидели такую войну! Мне кажется, я этого уже не вынесу. Не знаю, как другие, но такого я больше не вынесу!»

Софья хоть и допускает, что всякое может быть, но призывает делать все, чтобы кровопролитие больше не повторилось:

«Мы должны делать все, чтобы такого не повторилось. Война ни для кого не есть хорошо. Слава богу, что мы не нападали ни на кого. Мы всегда мирно жили и живем, никого не притесняем. Мы хотим жить в мире, чтобы нас никто не трогал. И пусть наши внешние враги живут прекрасно в своем мире и будут счастливы!»

С началом войны в Украине наблюдатели и эксперты все чаще сравнивают события в Южной Осетии и в Украине, а также конфликт в Донецкой и Луганской республиках. Президент медиа-центра «Ир» Ирина Гаглоева, которая в 2008 году возглавляла Комитет по информации и печати Южной Осетии, называет такие сравнения некорректными:

«Южная Осетия на данном этапе переживает, несомненно, не лучшие времена. Сегодня, к сожалению, международное право практически не работает, и такие страны, как Южная Осетия, лишены возможности представлять себя и рассказывать о себе. Кто виноват? Естественно, международное сообщество. У всех должны быть равные права представлять и обозначать себя. В конце концов, мы же существуем, мы есть!»

Гаглоева также отметила отсутствие интереса и желания со стороны международных средств массовой представить и позицию Южной Осетии. В этом году в освещении памятных мероприятий, посвященных 15-й годовщине августовской войне 2008 года, помимо южноосетинских журналистов принимали участие только их российские коллеги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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