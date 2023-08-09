В Грузию не пустили актера, поддерживающего вторжение РФ в Украину

Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, разместивший видео, на котором артист летит обратным рейсом в Москву.

Авторы видео уверяют, что актера, известного по роли Кузи в сериале «Универ», завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Директор артиста Табриз Шахиди добавил, что решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Гогунскому предстояло участвовать в съемках проекта в Грузии, однако артист не смог выйти в город.

По информации российских СМИ, Гогунский с первых дней поддержал т.н. СВО (так в России называют вторжение в Украину), неоднократно был в зоне конфликта с концертами.