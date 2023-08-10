Абхазский лидер в Москве обратился за медицинской помощью

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания во время рабочей поездки в Москву в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.

«В настоящее время он проходит необходимое обследование. По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет», – сказано в сообщении.

В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».

В 2022 году Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник. Ему была проведена операция на почке.