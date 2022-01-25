Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в российской клинике

Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, была проведена операция на почке.

«Операция прошла по плану, Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо», – сказано в сообщении.

10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. С тех пор абхазский президент не появлялся на публике.

В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».

Около года назад Бжания переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в России он был в марте 2021 года.