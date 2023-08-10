Народный Защитник опубликовал заключение о состоянии здоровья Саакашвили

«Неврологический статус Михаила Саакашвили практически не изменился – по-прежнему отмечаются когнитивный дефицит, атаксия, гипестезия, упадок сил», – говорится в заключении офиса Народного защитника, подготовленного на основании предоставленных клиникой «Вивамеди» документов о состоянии здоровьем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Группа специалистов-экспертов, приглашенных народным защитником Грузии, изучила и проанализировала предоставленные клиникой «Вивамеди» документы…

Группа специалистов считает, что данные на фоне повышенного ферритина и нормального содержания железа свидетельствуют о хроническом заболевании (в данном случае о белково-энергетической недостаточности). На это указывают гипопротеинемия и гипофибриногенемия;

Следствием дефицита питания стал и электролитный дисбаланс.

Что касается управления в клинике – особых замечаний по этому поводу у группы врачей Народного защитника нет. Продолжается симптоматическое лечение, что с их стороны является прагматичным подходом.

Лечащие врачи оценивают состояние больного как стабильное, средней тяжести (только в одной записи (31.05.2023 г.) отмечалось, что состояние оставалось тяжелым).

Экспертная группа считает, что в целом сохраняется постепенная динамика ухудшения…

Здесь мы еще раз напоминаем общественности, что, принимая во внимание мандат Народного защитника, целью деятельности экспертной группы с момента ее создания является мониторинг медицинских услуг, оказываемых пациенту. Группа не участвовала и не участвует в непосредственном процессе лечения больного.

Группа врачей продолжит наблюдение за процессом управления состоянием здоровья Михаила Саакашвили и будет периодически, с интервалом в 2-4 месяца, посещать пациента, а также изучать медицинскую документацию. Очевидно, что в случае крайней необходимости визит будет осуществлен и внепланово», — говорится в сообщении омбудсмена.

Следующий визит группы врачей к пациенту Михаилу Саакашвили запланирован на сентябрь.