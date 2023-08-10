Главой Дома писателей Грузии назначена депутат от правящей партии

Дом писателей Грузии возглавит депутат от правящей партии Кетеван Думбадзе, соответствующий указ уже издала министр культуры, спорта и молодежи Грузии, сообщают грузинские СМИ.

«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет Кетеван Думбадзе с назначением на должность директора Дома писателей и желает ей успехов.

Напомним, в настоящее время Кетеван Думбадзе является заместителем председателя комитета по культуре парламента Грузии и членом комитета по делам диаспоры и Кавказа», – сказано в сообщении Минкультуры.

При этом Депутатский мандат Кетеван Думбадзе будет приостановлен.

Срок полномочий прежнего директора Дома литераторов Наты Ломоури истек 7 августа. Она утверждает, что никто из министерства не связывался с ней.

Между тем, многие писатели называют решение Теи Цулукиани «попыткой установить полный контроль над Домом писателей».

«Министр культуры уже давно объявила войну не только писателям… мы же видели, что она объявила войну сфере кино, дело не в том, что мы ждем репрессий от этой кандидатуры, это сам по себе репрессивный шаг. Я думаю, что мы должны потребовать установить какие-то критерии для избрания на эту должность», — сказала представительница Дома писателей Кети Каджая в интервью телекомпании Pirveli.

После назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры ряд людей со своих должностей были уволены многие представители сферы культуры, работавшие в подведомственных учреждениях.