Telegram-канал Respublika реагирует на фразу из выступления генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба на заседании коллегии Генпрокуратуры: «Чем больше украл, тем больше шансов, что ты будешь на свободе».

Авторы канала пишут, что Адгур Агрба, видимо, забыл добавить, что не только на свободе, но и, возможно, в самых высоких кабинетах.

«А когда публикуются материалы, где видны явные признаки завышения цен, а, возможно, и хищений в особо крупных размерах, как это было с ремонтом ВЛ «Ачгуара», прокуратура забалтывает тему, и никто ни за что не отвечает. Напоминаем, что материалы по завышению цен при ремонте ВЛ «Ачгуара» были опубликованы в ноябре 2022 года, то есть девять месяцев назад», – уточняет Respublika.

Главврач Республиканского кожвендиспансера и СПИД-центра Абхазии Нателла Топурия рассказала в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа», что в центре на учете состоит свыше 1500 ВИЧ-инфицированных. По информации Топурия, роста числа инфицированных в стране за последние три года не наблюдается. Также в этом году не выявлено ВИЧ-инфицированных детей, однако в целом на учете они состоят.

Благодаря назначаемым препаратам самочувствие у пациентов хорошее, вирусная нагрузка снижается до нуля, они максимально незаразны

«Противовирусную терапию у нас на постоянной основе получают свыше 600 человек, которые пожизненно принимают препараты. После того, как первично выявляется инфекция у пациента, он становится на учет, мы проводим обследование согласно рекомендациям ВОЗ и затем уже начинаем терапию. Благодаря назначаемым препаратам самочувствие у пациентов хорошее, вирусная нагрузка снижается до нуля, они максимально незаразны. Соответственно, иммунитет повышается, и они в социуме себя чувствуют нормально», – сказала она.

По словам Топурия, в связи с тем, что в этом году в Абхазию приехало очень много граждан из РФ и других стран, возможен высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией.

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что сотрудники Министерства туризма проводят рейдовые мероприятия по недопущению деятельности нелегальных экскурсоводов на территории Абхазии. В республике около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят курсы подготовки в Минтуризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и нелегальные экскурсоводы, которые мешают работать и искажают историю Абхазии.

Главный специалист отдела контроля министерства Андрей Ншанян сообщил «Апсныпресс» о том, что рейдовые мероприятия проводятся еженедельно на всех участках республиканской трассы. По его словам, на сегодняшний день оформлено 26 протоколов на нелегальных экскурсоводов, все они являются гражданами Российской Федерации.

«Любая нелегальная деятельность, связанная со сферой туризма на территории Абхазии, должна пресекаться. Наша цель – защитить историю, которую нелегалы искажают», – отметил Ншанян. Агентство уточняет, что только граждане Республики Абхазия могут пройти аттестацию и стать экскурсоводами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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