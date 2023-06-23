Сухумский городской суд приступил к рассмотрению жалобы председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба на бездействие Генпрокуратуры в связи с фактом возможных хищений денежных средств при приобретении материалов для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара». В жалобе оппозиционный лидер называет ответственных за бездействие – генпрокурора Адгура Агрба и его первого заместителя Дамира Квициния.

О возможном завышении цен при покупке оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара» впервые заявили председатель АНД Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая на пресс-конференции в АРСМИРА в ноябре прошлого года. Они представили журналистам ксерокопию сметы на 108 миллионов рублей. По данным оппозиционеров, около половины этой суммы, предположительно, были выведены благодаря завышению цен. Перечень был утвержден правительством Абхазии.

После пресс-конференции оппозиции президент Аслан Бжания дал поручение генпрокурору Адгуру Агрба в двухнедельный срок разобраться в ситуации. Однако расследование до сих пор не завершено. Ардзинба подавал запросы в Генпрокуратуру три раза: 15 февраля, 28 февраля и 23 марта с просьбой сообщить результаты проверки, но из их ответов Ардзинба не смог сделать выводы о том, что конкретно и в какие сроки собирается делать прокуратура. В связи с этим он обратился в Сухумский городской суд с жалобой, в которой просил признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Квициния по проведению проверки сообщения о преступлении и бездействии со стороны генерального прокурора Агрба.

12 апреля судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия отказала в принятии жалобы. Затем была кассационная жалоба на решение суда первой инстанции. 6 июня решением Кассационной коллегии Верховного суда постановление Сухумского городского суда от 12 апреля было отменено. Дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение иным составом суда.

Сегодня суд под председательством судьи Леварсы Багателия приступил к рассмотрению жалобы. На заседании присутствовали лидер АНД Адгур Ардзинба, его адвокат Рамина Пасания, представители Генпрокуратуры.

Судья Леварса Багателия сообщил:

«В просительной части жалобы указана просьба истребовать от Генеральной прокуратуры Республики Абхазия материалы проверки по приобретению материалов и ремонту линии «Ачгуара», а также разрешить сторонам ознакомиться с ними. В связи с чем был направлен запрос в Генеральную прокуратуру и получены указанные материалы».

Материалы поступили в суд и переданы стороне истца только сегодня, поэтому Адгур Ардзинба и его адвокат Рамина Пасания не имели возможности с ними ознакомиться. Однако после краткого ознакомления с ними адвокат Рамина Пасания ходатайствовала, чтобы прокуратура предоставила полный материал:

«В ответах (замгенпрокурора) Квициния говорилось о том, что они давали поручения и в Торгово-промышленную палату, и в какие-то ведомства Российской Федерации. Из данного материала это не следует. Тут просто абсолютно сырой материал, рапорт и несколько каких-то процессуальных действий».

Судья Леварса Багателия поинтересовался у представителей прокуратуры: это все материалы? Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба сообщил, что в суд были направлены материалы, которые явились основанием для начала надзорной проверки:

«Именно эти материалы были направлены соответственно в суд для того, чтобы суд имел возможность понять, что явилось основанием проверки, какие первоначальные документы явились. То есть это рапорт помощника Генпрокурора, который в результате мониторинга СМИ составила рапорт о необходимости проведения проверки. В дальнейшем была осмотрена видеозапись, составлен акт осмотра этой видеозаписи и опрошены указанные на ней лица. По результатам этих всех процессуальных документов было принято решение о необходимости проведения надзорной проверки. В связи с этим эти материалы были направлены в суд в таком объеме».

Адвокат Рамина Пасания уточнила, что в жалобе был поставлен вопрос об истребовании материалов проверки по приобретению материалов и ремонту линии «Ачгуара», а не о том, что послужило основанием для вызова Адгура Ардзинба и Гарри Кокая на опрос. Судья также напомнил, что прокурору судом был направлен запрос, где было предписано предоставить материалы проверки.

Даур Амичба: Надзорная проверка находится в производстве, эти материалы находятся в производстве Генпрокуратуры. И никаких ходатайств об ознакомлении с этими материалами от заинтересованных лиц в Генпрокуратуру не поступало. В связи с этим эти материалы находятся в производстве, и оно еще не закончено, по результатам будет принято процессуальное решение.

Рамина Пасания: Мы настаиваем на том, чтобы суд истребовал все материалы – для того, чтобы мы могли иметь суждения о законных или незаконных действиях и бездействии высшего руководства Генеральной прокуратуры.

Даур Амичба: По мнению автора жалобы, необходимо было проведение проверки в порядке 143-144. Руководство Генеральной прокуратуры посчитало, что необходимо проведение надзорной проверки. Именно это и является предметом жалобы, а не содержимое контрольных действий со стороны управления по надзору законодательства. В связи с этим ознакомление с материалами мы считаем недопустимым на данном этапе.

Судья Леварса Багателия огласил решение:

«Суд постановляет истребовать все материалы проверки, так как в запросе суда было соответствующее требование. Пожалуйста, предоставьте их на следующее судебное заседание. Нынешнее заседание объявляется отложенным».

Следующее судебное заседание состоится 27 июня.

После заседания Адгур Ардзинба дал комментарий «Эху Кавказа»: «Прокуратура не предоставила по запросу суда материалы в полном объеме. О чем идет речь, нам необходимо увидеть материалы по проверке, которую прокуратура уже проводит более полугода. Мы хотим ознакомиться с теми материалами, которые уже добыты прокуратурой. На данном судебном заседании те материалы, которые были представлены, – это материалы, которые и так нам известны, это объяснительная, моя беседа с прокуратурой и скриншоты нашей пресс-конференции. Это и без того нам известно. Нам интересны другие материалы, на основании которых мы уже будем видеть, что там происходит на самом деле, что они сделали за этот полугодовой период. Это еще раз подтверждает, что прокуратура всячески пытается затягивать это дело», – заявил лидер Абхазского народного движения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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