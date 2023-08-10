В последние два дня в Абхазии произошли три аварии со смертельным исходом. Подполковник Республиканской службы ГАИ Астамур Тания рассказал об этих происшествиях и назвал их основные причины – большое число туристов, жара и уставшие местные водители.

Трудно припомнить такую ситуацию, чтобы за два дня произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли четыре человека – трое местных жителей и одна туристка. Об этих авариях «Эхо Кавказа» проинформировал первый заместитель начальника ГАИ Республики Абхазия, подполковник Астамур Тания:

«ДТП, которое в восемь утра случилось, это на УАЗике водитель Хосян Аветис Арутюнович, 1957 года рождения, проживающий в Гагрском районе в поселке Цандрыпш, ехал с туристами на Рицу. На 24-м километре он не справился с рулевым управлением, ударился о бордюр и опрокинулся. В машине находилась женщина, Шитик Любовь Петровна, 1957 года рождения, которая проживала в поселке Цандрыпш. Она скончалась, потому что машина опрокинулась, и она вылетела из машины.

Что касается ДТП со смертельным исходом, которое было час назад в Сухумском районе в поселке Ачадара, там за рулем был Амичба Владислав Резикович, 1992 года рождения, у них была помеха – скот на дороге. Он не справился с рулевым управлением и врезался в дерево. Машина загорелась, пока пожарные приехали, они не успели его спасти, он скончался на месте.

Третья авария была вчера. Мы не можем провести экспертизу погибшего водителя Джопуа, 1957 года рождения. Авария произошла в Гагрском районе, в районе «Колхиды», за рулем был Джопуа Гурам Иванович, житель города Сухума. Он также ехал с туристами в сторону Псоу со стороны Сухума. У нас есть две версии: либо он уснул, либо у него были проблемы с сердцем. Говорят, что он туристов возил, он работал как такси, он погиб, и женщина, которая ехала с ним, погибла».

По мнению Астамура Тания, в последнее время число ДТП выросло, и это связано с большим числом приехавших в Абхазию на отдых туристов:

«У нас главная помеха на республиканской трассе – это скот. И ночью, честно говоря, проблемы с освещением. Мы сейчас его довели уже до Афона, будем делать Сухумский район. УАЗики, которые возят туристов без документов, мы изымаем, наказываем, все возможное делаем, чтобы сохранить наших граждан. К нам очень много туристов заехали, они плохо знают наши дороги, в основном все ДТП происходят с участием наших туристов. От Сухума до границы каждый день какие-то аварии. Вот вчера и сегодня произошли три аварии, в которых погибли четыре человека.

– Но за рулем в этих трех случаях были местные водители?

– Да, местные, они возят туристов, хотят успеть, устают, жарко. Я не могу сказать, что много нарушений скоростного режима, нет. Мы таких нарушителей сразу пресекаем. В нетрезвом состоянии тоже мало ездят, мы у них сразу изымаем транспорт, наказываем, они этого боятся. Мы на трассе регулируем правила дорожного движения, очень много экипажей патрулируют трассу в ночное и в дневное время от Сухума до Псоу».

По сообщению ГИА «Апсныпресс», в результате столкновения микроавтобуса и Ситроена, за рулем которого был Гурам Джопуа, пострадали 12 человек. У них повреждения разной степени тяжести. Все они были доставлены в гагрскую больницу, где им была оказана медицинская помощь. Двоих пострадавших направили на лечение в Сочи в отделение травматологии. Одну женщину прооперировали, и она находится в реанимации, двое пострадавших пока остаются в гагрской больнице под наблюдением медиков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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