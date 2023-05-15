После автокатастрофы близ абхазского села Абгархук, в результате которой в одной машине погибли пятеро молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, министр внутренних дел Вальтер Бутба освободил от занимаемых должностей руководство ГАИ. В абхазском обществе между тем развернулась дискуссия как об уместности этого решения, так и о безопасности на дорогах.

Для маленькой Абхазии, где проживает всего четверть миллиона человек, любая автокатастрофа, унесшая жизнь хоть одного, – это трагедия и повод для активного обсуждения в социальных сетях. Но когда в минувшие выходные Абхазию облетела весть о случившемся в Гудаутском районе, она потрясла общественность. «Апсныпресс», а затем и другие СМИ сообщили:

«Пять человек погибли в ДТП. Авария произошла в селе Абгархук поздно вечером в субботу, 13 мая, сообщил начальник ОВД района Зосма Гицба. «Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», – отметил Гицба. Подробности происшествия уточняются».

Как видим, информация была скупой. Думаю, это делали сознательно, – чтобы не было лишнего в первых же интернет-комментариях, когда родные жертв аварии убиты горем. Сперва в комментариях звучало только сочувствие родным погибших. Но потом, как водится, начали появляться и рассуждения о том, кто виноват в ЧП. Некоторые наиболее радикально настроенные пользователи призывали к увольнению начальников Госавтоинспекции – как районной, так и республиканской.

И вот, словно «услышав глас народа», министр внутренних дел Абхазии произвел эти увольнения.

Вчера вечером в СМИ появилась следующая информация. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло пятеро молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. На первом километре проселочной дороги в селе Абгархук водитель автомобиля «Тойота», 1994 года рождения, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, врезался в бетонный забор. На место происшествия, произошедшего 13 мая в 22:20, выехал заместитель министра Беслан Чкадуа. Утром 14 мая министр внутренних дел, генерал-майор Вальтер Бутба провел экстренное совещание, результатом которого стал ряд кадровых решений. Так, от занимаемой должности освобожден начальник УГАИ МВД РА Родик Базба, аналогичное решение принято в отношении его заместителей – Рауля Хагба и Алхаса Еника. Кроме того, от занимаемой должности освобожден начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Врио начальника УГАИ МВД РА назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.

И вот уже на это сообщение все интернет-комментаторы (не те, конечно, которые призывали к увольнениям), дружно откликнулись недовольством:

«А в чем они провинились?»;

«Насколько я знаю, в селе Абгархук нет ГАИ, как и в других селах, причем тут ГАИ. Несчастный случай, ужасная трагедия как для всех нас, так и для ГАИ. Понятно, что ничего не понятно...»;

«Значит, отреагировали мгновенно, виноватых нашли и оперативно наказали. Конечно, ужасная трагедия, но, когда у людей отсутствует инстинкт самосохранения, никто не поможет. Ни один начальник ГАИ и ни один инспектор не может сопровождать всех водителей до дома. Многие, и мы это все прекрасно знаем, перед постом сбавляем скорость, как только проедем пост, скорость резко увеличиваем. Виноваты мы сами. Переоцениваем себя»;

«А причем сотрудники ГАИ? Надо бить тревогу, чтобы выделили средства на освещение дорог. Недавно с детьми возвращались из Гудауты. Пришлось с целью безопасности включить аварийное освещение – и так до Сухума. Тьма. Еще и дождь накрапывал. Требуем освещение на дорогах»;

«Какая несправедливость! Если идете по такому принципу, что виноваты сотрудники милиции, то освободитесь, пожалуйста, и сами, вы же их назначили!»

Многие наблюдатели склоняются к мысли, что министр и сам понимает спорность этих увольнений, но такова уж принятая в мире практика – гасить подобными мерами волнение в обществе.

Из траурных извещений выяснилось, что все погибшие – абхазы, причем двое братьев и сестра по фамилии Капба.

«Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественным деятелем, бывшим министром внутренних дел Абхазии Асланом Кобахия, и вот что он сказал:

«Волевыми какими-то действиями, кадровыми, навести порядок на дорогах невозможно. Я тоже одним глазом заметил, хотя в целом такие комментарии не читаю, но кто-то там умно написал: мы не можем в каждой деревне, на каждом повороте поставить пост ГАИ. Это нереально, это невозможно, но… Мы должны создать ситуацию, когда общество не просто будет сочувствовать или находиться в подавленном состоянии от случившегося, а будет по-настоящему осуждать тех людей, которые создают взрывоопасную ситуацию на дорогах Абхазии. Их у нас полно. И вот насколько мы способны этих так называемых лихачей остановить? Если мы не будем их останавливать, они не только себя будут убивать, но будут убивать еще других людей – близких, родных людей. И поверьте мне – мы сегодня дело имеем с крестьянскими детьми, которые погибли, но моду в этом направлении задают отнюдь не крестьянские дети. Посмотрите, что творится в городе – с этими «блатными» номерами, с этими порванными глушителями, ревом на дорогах… Но послушайте, у этих ребят тоже есть родители, но они тихо-молча сидят, они уже сдались, ничего не могут сделать против своих детей. Они ждут, когда государство укажет им их место, а то и хребет сломает. Да даже если проверить, просто проверить, что видеокамеры зарегистрировали. Люди найдены, наказаны? Мы все время говорим, что камер не хватает, что их в десять раз больше надо. Но даже то, что поймали, далеко не все наказаны. Если в эти камеры заглянуть, вы ахнете!»

Что касается вчерашних кадровых решений в МВД, Аслан Кобахия сказал:

«Публичные порки руководителей ГАИ или других структур ничего не дают. Я отношусь к этому очень негативно. Но что было делать министру внутренних дел? Вот его зажали, прижали со всех сторон: социальные сети, власть, оппозиция… Он взял и освободил руководителей… Что вы думаете, там лучшее у него что-то есть?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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