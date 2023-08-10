Все последние месяцы жители Южной Осетии все чаще жалуются на многочасовые пробки на пограничном пропускном пункте между РЮО и РФ. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала о том, приходилось ли им стоять в пробках и что они считают причиной?

Лариса: Мы вчера приехали, было не так много машин. До этого, да, была очень большая пробка. Раз на раз не приходится. Очень неприятно, конечно. Создается впечатление, что эти пробки создаются искусственно. Не знаю, как они умудряются столько времени держать людей – час, полтора, два часа. Вчера мы обрадовались, что не было большой пробки. Две недели назад, например, мы простояли два часа. Думаю, что все-таки медленно работают. Зачем на одного человека нужно столько времени? Никому это не нравится, конечно.

Сюзанна: Да, приходилось вот неделю назад, два часа и двадцать минут мы точно стояли. Так бывает всегда, каждый раз, когда я еду во Владикавказ. Без пробки на таможне не пройдешь. Каждый раз, стоит только выехать.

Джульетта: Нет, мне не приходится много стоять, потому что я выезжаю на автобусе, а автобус пропускают очень быстро. Но таксисты, да, такси, легковые машины, я вижу, долго стоят. Я заметила, что сотрудники таможни очень медлительные. Могут не подходить долго, то на перерыв ссылаются, то еще что-то. Просто отношение к нам, как гражданам, я считаю, не очень хорошее. Наверно, дело еще в их служебной дисциплине. Может, им стоило бы свою служебную дисциплину подтянуть. Потребовать со стороны руководства надлежащего исполнения обязанностей. Тогда, может, и не было бы этих пробок. Ну как может быть пробка, если нормально работает пропускной пункт? Не может быть такого. Значит, дисциплина у них плохая, значит, отношение такое к своей работе. Следовательно, нужно принимать какие-то меры, чтобы не было таких пробок.

Ирина: Мне – нет, я нечасто выезжаю за последнее время. Очень многие жалуются, что они подолгу стоят за последнее время, и что это искусственно создаваемые трудности. Это от халатного отношения к своей работе происходит, наверное.

Алла: Да, приходилось. Неделю назад была огромная пробка, час и сорок минут. Я сегодня спрашивала подругу, она вчера приехала, а она стояла в пробке два часа и десять минут. А с чем это связано? Обычно пробки бывают в начале лета, когда отсюда выезжают, дети куда-то уезжают, отпуска начинаются. А сейчас такое время, начало августа, с чем это связано, я даже не знаю. Просто, наверное, не хотят работать, как следует. И им все равно, что люди так страдают, и отсюда выезжающие, и оттуда приезжающие. Им все равно, я так думаю.

Луиза: Я около недели назад ехала из Владикавказа, и перед нами было только пять машин. Я проехала свободно. Может, просто была судьба, что вот так получилось. Исключение. А так, все жалуются. А туда я выезжала рано утром, и мы простояли полчаса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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