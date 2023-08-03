На «Нижнем Зарамаге» снова километровые очереди. С 27 июля в югоосетинском сегменте социальных сетей и оппозиционных телеграм-каналах звучат жалобы на низкую пропускную способность пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. В чем причина задержек в этот раз?

Изнемогающие от жары люди часами стоят в ожидании пограничного и таможенного контроля по обе стороны границы. С 27 июля в югоосетинском сегменте социальных сетей стали появляться публикации, в которых пользователи возмущались километровыми очередями на «Нижнем Зарамаге».

Оппозиционный телеграм-канал опубликовал тайминг пересечения границы одним из пользователей сети 31 июля с российской стороны. Он утверждает, что простоял в очереди более трех часов:

«В какой-то момент стали люди просто сигналить. Напомню, что снаружи таможни санузлов нет, а в очереди – старики, женщины и дети (груднички)».

К этому можно добавить, что в окрестностях поста нет и торговых точек, где можно было бы приобрести питьевую воду. Телеграм-канал «Бонваернон» выступил со своей версией причин возникновения пробки:

«…Потому что республику и ее руководство никто ни во что не ставит. Отсюда и отношение к людям. И так было практически при каждом президенте. Может ли, скажем, главный пограничник ЮО «Алиханты» что-то сделать на своем уровне? Он должен поднимать эти вопросы. Может ли в случае возникновения таможенных проблем что-то сделать главный таможенник Цховребов? Он тоже должен. Но недавно группа депутатов парламента пару дней не могла провезти через пост воду для участников СВО».

Здесь необходимо отметить, что режим на границе является одним из критериев дееспособности республиканской власти, их умения находить общий язык с российскими партнерами. Отсюда и конспирологические теории, будто Москва, чтобы продемонстрировать недовольство своим цхинвальским подопечным, устраивает «душняк» на границе. Публикация «Бонваернон» в этом смысле весьма показательна.

Ситуацию на «Нижнем Зарамаге» на протяжении многих лет отслеживает депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Он неоднократно входил в состав югоосетинских делегаций, обсуждавших эти проблемы с представителями североосетинской таможни. По мнению депутата, проблем на «Нижнем Зарамаге» в принципе быть не должно, если учесть мизерность югоосетинского населения и оборудованные на посту пять коридоров для таможенного и пограничного контроля:

«Пересекающих границу людей проверяют на российском пограничном контроле, а временный ввоз автотранспорта с югоосетинскими номерами и перемещение товаров оформляет таможенная служба. Надо отметить, что на пограничную службу приходится большая нагрузка. На границе оборудовано четыре или пять коридоров, но из них, как правило, работает по одному в каждую сторону. Из-за этого пропускная способность низкая, образуются гигантские очереди. Только тогда на посту открывают дополнительные коридоры, и очередь постепенно становится меньше. Хотя, если бы изначально работали все полосы, таких проблем не возникало бы.

– Но это российские службы. Как на эту ситуацию может повлиять югоосетинская сторона?

– Поставить вопросы на официальном уровне перед российскими партнерами. Больше ничего здесь не сделаешь. Наш президент недавно сообщил о договоренностях с российской стороной расширить пропускной пункт до восьми коридоров (российское правительство выделяет на реконструкцию «Нижнего Зарамага» 2,5 млрд рублей, работы начнутся в следующем году – прим. «Эха Кавказа»). Даже если их будет сто, но работать будет только один, то ничего не изменится – опять будут очереди. Проблема же не в том, что не хватает полос, а в том, что они не работают одновременно.

– На неформальном уровне часто таможенники и пограничники объясняют такие задержки маленьким штатом – людей не хватает, чтобы постоянно работали четыре полосы.

– Но когда на границе собираются огромные пробки, откуда-то же появляются люди, чтобы открыть дополнительные коридоры? Значит, наверное, проблема не только в недостаточном количестве людей».

Проблемы с пересечением границы на «Нижнем Зарамаге» случаются периодически – не часто, но регулярно. И всякий раз приводят к возмущению населения неспособностью югоосетинских властей обеспечить нормальный пропускной режим. Наблюдатели отмечают, что после 2008 года пассажиропоток неуклонно растет. Он особенно увеличивается во время летних отпусков, в праздничные дни и во время голосования на выборах. Тогда российские погранслужба и таможня просто не могут справиться.

Но возникали на границе сложности и другого свойства. Например, когда российский таможенный пост переходил на требования Таможенного союза. Югоосетинские перевозчики были просто не в состоянии выполнить условия ЕврАзЭС ни по техническому состоянию автомобилей, ни по оформлению товаров. Товары, перемещаемые югоосетинскими коммерсантами из российских оптовых рынков в югоосетинскую розницу, невозможно оформить как экспорт из зоны Таможенного союза. Югоосетинские «Газели», усиленные кустарным образом, чтобы нагрузить на пару тонн больше, тоже оказались невыездные, так как не соответствовали техническим стандартам ЕврАзЭС. На протяжении примерно двух месяцев, пока югоосетинская сторона не приспособилась к новым правилам, на границе стояли километровые пробки.

Неоднократно возникали заторы и из-за споров с североосетинской таможней по поводу иномарок с югоосетинскими номерами. Таможенники не видели иностранцев в лицах с двойным гражданством и отказывали им во временном ввозе автотранспорта.

Чем бы ни были связаны перечисленные проблемы, югоосетинское общество всегда адресует упреки не столько российским службам, сколько своим властям как не способным урегулировать не самую великую, по его мнению, проблему с государством-патроном. Говорит Давид Санакоев:

«В этой истории мы являемся заинтересованной стороной. Поэтому мы должны проявлять инициативу. Наши таможенники и пограничники должны работать со своими коллегами, чтобы эти проблемы были минимизированы или вообще сняты. Иными словами, это вопрос взаимодействия, на мой взгляд».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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