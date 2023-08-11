Совбез ООН призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года

В совместном заявлении государств-членов Совета Безопасности ООН говорится, что государства продолжают выражать непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Инициаторами обсуждения текущей ситуации в отколовшихся от Грузии регионах стали Албания, Франция, Япония, Мальта, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

В заявлении так же говорится, что Государства-члены Совета Безопасности ООН продолжают выражать непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также, осуждают провокации России в Грузии, такие как похищение граждан Грузии, незаконную «бордеризацию», военные учения в оккупированных регионах, дискриминацию этнических грузин. Страны Совбеза ООН так же осуждают убийства Давида Башараули, Гиги Очтозория и Арчила Татунашвили.

Представители стран Совета Безопасности так же напомнили о решении Суда по правам человека в Страсбурге, который в январе 2021 года постановил, что Российская Федерация как государство, осуществляющее эффективный контроль над оккупированными регионами, несет ответственность за совершенные там грубые нарушения прав человека: убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, препятствие возвращению грузин в свои дома.

В заявлении также упоминаются ордера на арест, выданные Международным уголовным судом за военные преступления, совершенные против гражданских лиц — этнических грузин во время и после российского вторжения в Грузию в 2008 году.

Члены Совета Безопасности ООН еще раз призывали Россию к исполнению соглашения от 12 августа 2008 года.