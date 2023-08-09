В Грузии вспоминают старшего сержанта, Национального героя Георгия Анцухелидзе, который 15 лет назад 9 августа попал в плен в Цхинвали. Позже были распространены видеокадры его пыток людьми в военной форме, говорящими на осетинском языке. Сегодня, почтив память Георгия Анцухелидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили вновь затронул тему вины «Нацдвижения» в развязывании августовской войны. Параллельно правозащитные НПО призывают власти более эффективно добиваться в международных судах привлечения к ответственности виновников в смерти и этнической чистке граждан Грузии в ходе войны.

«Кто Саакашвили, а? ... Давай, целуй, целуй!» – на видеокадрах, появившихся в интернете в январе 2009 года, осетинские солдаты на ломаном грузинском обращаются к сидящему на земле сержанту Георгию Анцухелидзе и заставляют его целовать землю. Лицо Георгия окровавлено, а руки связаны. Все это происходило около цхинвальской пятой школы, как удалось потом выяснить родственникам. Сослуживцы Георгия рассказывают, что он пропал 9 августа 2008 года, когда грузинские военные начали отступать из Шанхайского поселения в южной части Цхинвали. После этого его никто не видел. До конца 2008 года он считался без вести пропавшим, а потом семья Анцухелидзе получила подтверждение, что тело Георгия захоронено на Мухатгвердском кладбище вместе с еще несколькими военными, которых после передачи из Цхинвали долгое время не могли опознать.

Георгию Анцухелидзе было присвоено имя Национального героя посмертно. Все 15 лет его имя остается символом героизма грузинских военных во время августовской войны, о чем перед началом брифинга напомнил спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Сегодня со дня смерти Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе исполнилось 15 лет. Я хочу в его лице почтить память всех героев, которые погибли за территориальную целостность Грузии».

Основная же тема брифинга была другой – разоблачение дезинформации, которую, по словам Папуашвили, в эти дни распространяют «Нацдвижение», связанные с ним партии и НПО. Критикуя оппонентов, Папуашвили затронул пресловутую тему резолюции ПАСЕ 1633, принятую сразу после августовской войны:

«В этой резолюции, за которую проголосовало «Национальное движение», написано, что 7 августа 2008 года грузинская сторона начала новую фазу войны, вооруженного конфликта, тем самым была подтверждена вина грузинской армии в возобновлении войны».

Все объяснения «Нацдвижения» по этому поводу Папуашвили назвал «ложью» и заявил, что бывшая партия власти должна ответить четко, кто был инициатором спорного пятого пункта в резолюции.

«Российская делегация и те грузины, которые уже тогда начали обвинять Грузию в развязывании войны, теперь находятся в правящей «Грузинской мечте», – отвечает Зураб Чиаберашвили, в те годы – постоянный представитель Грузии в Совете Европы, а ныне – руководитель внешнего направления в «Нацдвижении». На просьбу «Эха Кавказа» уточнить имена, Чиаберашвили ответил:

«Промоутером этого вопроса является Мамука Мдинарадзе. Может быть, Мамука Мдинарадзе и Шалва Папуашвили персонально не были тогда в политике, но многие люди, которые сейчас в «Грузинской мечте», поднимали этот вопрос – это Гия Вольский (вице-спикер) и другие, которые критиковали поведение грузинских властей уже тогда».

Чиаберашвили поясняет, что та резолюция стала первым документом, в котором международной организацией было заявлено об этнических чистках грузин и продолжении оккупации грузинских территорий:

«В этой же резолюции ПАСЕ призвала мировое сообщество и членов-государств Совета Европы оставаться приверженными территориальной целостности Грузии. Все эти пункты давали нам повод поддержать этот документ».

В доказательство того, что появление данных пунктов в тексте не устраивало российскую сторону, Зураб Чиаберашвили приводит тот факт, что во время голосования в знак протеста российская делегация покинула зал ПАСЕ. Приводит он и еще один довод:

«То, о чем говорит Папуашвили, этот пункт вошел в резолюцию именно из-за России и пророссийских грузинских политиков. Должно ли это было послужить поводом для Грузии не поддерживать эту резолюцию? Нет. Потому что все решения, которые были потом приняты и в политических органах на международном уровне, и в судах в Страсбурге и в Гааге, в том числе опирались на эту резолюцию. То есть эта резолюция была абсолютно выгодна Грузии, в ней были подтверждены все нарушения международного права, вызванные российской агрессией против Грузии».

Зураб Чиаберашвили, один из партийных лидеров «Нацдвижения», напоминает, что к этой теме в ущерб государственным интересам «Грузинская мечта» прибегла в 2018 году, когда на президентских выборах поддержала Саломе Зурабишвили. Примечательно, что тогда громкие обвинения в адрес «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили по поводу начала войны выдвигала и Зурабишвили. Однако позже она сменила риторику, а в День независимости Грузии 26 мая с трибуны извинилась за политику «Грузинской мечты» и ее согласие на возобновление авиасообщений с Москвой перед семьями Анцухелидзе, погибшего в августовскую войну, и Гиги Отхозория, убитого в 2016-м абхазским пограничником:

«Непонятно и оскорбительно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов нам принесет подаренное (Россией) возобновление авиасообщений. Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов? И сейчас, с этой трибуны я хочу обратиться к семьям Георгия Анцухелидзе и Гиги Отхозория: я, как Главнокомандующий этой страны, приношу извинение за то оскорбление, которое нанесли не только вам, но и всей стране».

Несколько депутатов «Грузинской мечты» тогда отреагировали на слова президента оскорбительными выкриками. А вдова Анцухелидзе Мака Чиквиладзе была приятно удивлена. Вот что она в тот день, 26 мая, сказала в эфире ТВ «Пирвели»:

«Я не ожидала. Спасибо президенту, что оценила нас, хотя мы никогда не были обделены вниманием. Она извинилась перед нашими семьями, перед семьями других погибших, и поэтому я выражаю ей благодарность».

Вдова Анцухелидзе максимально старается уберечь себя и двух своих несовершеннолетних детей от попытки политиков использовать их имя в узкопартийных интересах. В конце апреля она обратилась к организатору контракции оппозиции певцу Гиги Гачечиладзе с просьбой убрать с рекламных баннеров о мероприятии фотографию ее сына.

На той акции звучали антизападные заявления, схожие с риторикой «Грузинской мечты», слышны были заявления об отказе от вступления в НАТО, и было даже объявлено об утрате легитимности президентом Саломе Зурабишвили за ее критику в адрес правящей партии. Вспоминали про Анцухелидзе и во время акции протеста против захода в батумский порт 31 июля круизного лайнера Astoria Grande с кремлевскими пропагандистами на борту.

«Как тебе не стыдно? Как вы можете защищать их после Анцухелидзе? Что вы творите? Они нас выдворили из Абхазии, из Самачабло, как вы русских защищаете?!» – кричал во весь голос один из участников акции, возмущенный тем, что полицейские не позволяли приблизиться к кораблю.

Действовать не ради узкопартийных политических целей, а в интересах семей погибших и пострадавших во время августовской войны советуют в эти дни политикам многие наблюдатели и правозащитники. Несколько правозащитных НПО напомнили к 15-летию августовской войны, что семья Анцухелидзе находится в ожидании решения Страсбургского суда по иску против РФ, что Российская Федерация и сегодня продолжает практику травли, незаконных арестов, нападений, пыток, убийств и запугивания грузинского населения, трагическими примерами чего являются убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили. И что вынесенные с более чем десятилетним опозданием решения международных судов по преступлениям августовской войны – пока капля в море, говорит Георгий Селимашвили, менеджер по коммуникациям НПО «Rights Georgia», входящей в коалицию за международное правосудие:

«Важным решением в прошлом, 2022 году, Международного уголовного суда было выдать три ордера на арест югоосетинских чиновников (речь идет о Михаиле Миндзаеве, Гамлете Гучмазове и Давиде Санакоеве), которые были уличены в совершении международных преступлений. К сожалению, сейчас эффективных механизмов для того, чтобы добиться представления этих людей перед МУС, пока нет».

Тем не менее правозащитные организации Грузии, которые объединены в специальную платформу – Коалицию по МУС, на основе задокументированных ими материалов и итогов следствия МУС в своем заявлении, приуроченном к 15-й годовщине августовской войны, выдвинули одно требование:

«Есть еще ряд лиц, в отношении которых существует документальное подтверждение того, что они совершали международные преступления. Наше последнее требование к прокурору МУС – выдать ордер на арест бывшего так называемого президента Южной Осетии – Эдуарда Кокойты».

Есть у правозащитников претензия и к грузинским властям:

«Многие годы Коалиция по МУС в Грузии отмечала пассивность грузинского правительства в целом по отношению к Международному уголовному суду в вопросах, которые касаются и задержания преступников, и защиты интересов пострадавших лиц, включая компенсацию».

По словам Селимашвили, их коалиция советует властям усилить работу в еще одном направлении. С учетом того, что Российская Федерация не сотрудничает с международными организациями и в настоящее время исключена из Совета Европы, важно создать в Совете Европы компенсационный механизм для жертв августовской войны, как это было в случае с Украиной.

Подписывайтесь на нас в соцсетях