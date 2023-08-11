Суд оштрафовал участников акции в Батуми, в том числе гражданку Украины

Батумский городской суд признал гражданку Украины Марину Чобанян виновной в нарушении статьи УК Грузии «Неподчинение законному требованию полиции», сообщают грузинские СМИ.

Девушку обязали выплатить штраф в размере 2000 лари.

«Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неподчинении «законному требованию» полиции, которая не смогла доказать основания для своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается «законное требование»?», – заявила Чобанян в интервью «Новости-Грузия».

Сегодня же Батумский городской суд оштрафовал на 2000 лари еще одного участника акции в Батуми – члена «Дроа» Генри Долидзе:

«Судья посчитал три моих фразы: «ветеран войны», «вы арестовываете ветерана войны», «это ветеран войны в Абхазии» нарушением закона и оштрафовал меня на 2000 лари несмотря на то, что полиция не смогла предоставить никаких видеодоказательств того, на каких основаниях меня задержали и опирались только на показания трех лжесвидетелей. Судебный клан «Грузинской мечты» оценил в 2000 лари достоинство ветерана, которого я защищал. «Ура» новой Грузии», — написал Долидзе в соцсетях.

Напомним, 31 июля в Батуми были задержаны 23 человека.