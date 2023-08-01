«Грузинская мечта» критикует участников акции протеста в Батуми. 31 июля они выступили против прибытия круизного лайнера, на борту которого находились россияне, поддерживавшие российскую интервенцию в Украине. Сегодня батумский городской суд рассматривал дела 23 задержанных в ходе акции, двое среди которых – граждане Украины. Правозащитные НПО заявляют о превышении силы со стороны полиции.

Огонь критики по всем направлениям председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе открыл с утра из партийного офиса. Он смог найти только одно логическое объяснение акции протеста 31 июля: все это было антигосударственной провокацией «коллективного «Нацдвижения» во главе с Михаилом Саакашвили и заказчиками извне». Кобахидзе считает провокацией попытку грузинских журналистов спросить у российских туристов, что они знают об оккупации. Эти журналисты, по словам главы партии власти, также действуют «по указке коллективного «Нацдвижения», то есть всех оппозиционных партий, которые критикуют их политику, делая громкие заявления. Ни им, и ни послу США Келли Дегнан, так же, как и президенту Саломе Зурабишвили, Кобахидзе не советует говорить от имени грузинского народа, когда они поддерживают акции протеста, в том числе и против прибытия в Батуми 27 и 31 июля круизного лайнера Astoria Grande.

«Ни один посол не может говорить от имени грузинского народа, ни один. Тем более когда протестом называют акцию 150 «националов». Это ведь понятно: то же самое сказала Саломе Зурабишвили, то же самое сказал один из послов», – Кобахидзе, скорее всего, имел в виду посла США Келли Дегнан, которая 27 июля назвала естественным протест грузин из-за ползучей оккупации, осуществляемой Россией, и незаконных задержаний местного населения у разделительных линий.

Тем не менее концентрация на этих проблемах не была целью сегодняшнего брифинга Ираклия Кобахидзе. Он заявил о том, что из-за таких акций страна теряет деньги, ведь после посещения страны круизным лайнером в Грузии остается «около 350 тысяч лари», из них около 100 тысяч оставляют туристы, а 250 тысяч идут от корабля за портовые услуги. Лидеру «Грузинской мечты» непонятно, почему противники прихода в порт Батуми данного круизного лайнера заявляют о нарушении закона об оккупации:

«Корабль зарегистрирован в Палау и ходит под флагом Палау. На его борту, кроме российских туристов, были туристы и из других стран. Судно не входило в Абхазию, соответственно, корабль и находящиеся на нем лица не нарушали закон об оккупации».

Кобахидзе продается за 350 тысяч лари, заключили в оппозиции, обвинив партийного лидера правящей силы в насаждении в обществе мнения о том, что оппозиционеры – ксенофобы. Оппоненты напомнили властям и о том, что через пропускной пункт Казбеги – Верхний Ларс, на котором в свое время встречал россиян Михаил Саакашвили и его соратники вскоре после августовской войны, после российской интервенции в Украину границу пересекали в основном противники правления Владимира Путина. И они не ведут себя так агрессивно, как пассажиры с лайнера Astoria Grande, которые показывают протестующим средние пальцы, и не кричат «Россия, Россия!», поясняет представитель «Лело» Лана Галдава:

«В то же время на палубе находилась та часть российских артистов, которые поддерживают режим Путина. Некоторые из них попали под западные санкции за то, что оправдывают российскую агрессию в Украине. Поэтому их приезд в Грузию, учитывая, что некоторые из них нарушили грузинский закон об оккупированных территориях, был шагом против национальных интересов Грузии».

«Я горжусь моими батумцами. Батуми свое достоинство за рубли не продает», – ответил на критику властей на своей странице Facebook Михаил Саакашвили. И там же добавил, что настало время атаки: «Главный русский корабль все еще не отправлен!»

Многие обратили внимание сегодня на то, что лексика Ираклия Кобахидзе при оценке батумской акции протеста практически совпала с лексикой российского сенатора Григория Карасина.

«Не унимаются активисты партии Саакашвили. Внедренная им бацилла ненависти к России и русским жива. Она то выдыхается, то вновь дает о себе знать. Чего, спрашивается, добивались крикуны-саакашвилевцы своей демонстрацией в Батуми против наших туристов, прибывших туда на нашем же лайнере? Кому мешают спокойные отношения с Россией? Ответ в общем-то ясен. Но все же…» – написал в телеграм-канале Карасин.

Между тем правозащитники отмечают, что среди 23 задержанных в ходе акции протеста в Батуми лишь малая часть – представители оппозиционных партий. В основном это гражданские активисты, среди которых оказались и двое граждан Украины – Дмитрий Закревский и Марина Чобанян. Как сообщила представительница НПО «Ассоциация молодых юристов» в Батуми Тамар Цулукидзе, Закревский не жалуется на плохое обращение со стороны полицейских, в отличие Чобанян. Ей даже стало плохо в изоляторе временного содержания. Всем задержанным на акции в Батуми вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

По настоянию защиты сегодня многие судебные процессы были перенесены батумским городским судом на 7-8 августа из-за недостаточности времени для ознакомления с делом. Ассоциация молодых юристов защищает в суде интересы большинства задержанных. Правозащитники обращают внимание на то, что во многих случаях со стороны полицейских наблюдается превышение полномочий и применение непропорциональной силы. Говорит глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе:

«Полиция и на этот раз превысила свои полномочия, нарушила гарантированные конституцией права человека на мирное собрание и свободу выражения. Они имели полное право мирно протестовать против прихода корабля, но полиция не давала им такой возможности, что выражалось в физическом препятствии и применении силы со стороны полицейских. Это уже стало тенденцией в акциях протеста. Нужна политическая воля со стороны власти, чтобы полиция в будущем не была использована для политических целей».

Вопросом превышения полномочий занимается аппарат Народного защитника, а Специальная следственная служба начала расследование по факту возможного превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками МВД на акции в Батуми. Хотя на беспристрастность расследования последнего ведомства оппоненты власти смотрят скептически, ведь сегодня председатель «Грузинской мечты» прилюдно порицал участников акции протеста и благодарил полицейских за добросовестную работу.

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