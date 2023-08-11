Очередное ДТП в Абхазии. Погиб один человек

Мужчина погиб под колесами грузовика в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района.

«При выполнении маневра задним ходом, водитель грузовика не заметил стоявшего мужчину, и совершил наезд», - цитируют начальника УВД Гудаутского района Зосма Гицба абхазские СМИ.

Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Это уже четвертая авария в Абхазии за последние 3 дня, за эти дни в ДТП погибли 5 человек.

Напомним, что 10 августа Абхазии произошли два ДТП со смертельным исходом. В результате аварии на 24-м километре автодороги «Бзыбь - озера Рица» погибла гражданка России 1959 года рождения.

Между тем на трассе в районе села Ачадара Сухумского района также произошла авария. Автомобиль врезался в дерево и загорелся, один человек погиб.

8 августа в результате столкновения кроссровера и микроавтобуса в Гагрском районе два человека погибли на месте аварии, 12 человек с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Гагрскую больницу.