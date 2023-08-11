В Шови обнаружены тела еще двух погибших при сходе оползня

Число погибших во время стихийного бедствия в Шови увеличилось до 24 человек. Во второй половине дня, в ходе поисковых работ в Шови были обнаружены тела еще двух человек сообщил министр регионального развития Ираклий Карселадзе.

Ранее, утром 11 августа глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили рассказал журналистам, что «в русле реки Риони было обнаружено тело человека. Кроме того, была найдена нижняя конечность человеческого тела».

Личность погибших пока не установлена.

Между тем, мэр Они заявил, что в муниципалитете пройдут панихиды по погибшим во время схода оползня в Шови:

«Гражданская панихида пройдет в Архангельском соборе Они и в Доме культуры. Мэрия Они возьмет на себя расходы по транспортировке и погребению погибших горожан», — сказал Серги Хидишели.

Напомним, что в высокогорном курорте Шови 3 августа произошел масштабный сход оползня. За сутки спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. В зоне бедствия до сих пор продолжаются поиски 8 человек. Среди пропавших без вести и погибших есть дети, сообщают местные власти.