Операция по поиску пропавших без вести и ликвидации последствий стихии на высокогорном курорте Шови в грузинском регионе Рача продолжается. Власти уверяют, что сделали и продолжают делать все возможное, но критики «Грузинской мечты» продолжают обвинять руководство страны в попытках оправдать некомпетентность и растрату средств, которые должны были пойти на создание современных служб спасения и систем раннего предупреждения природных катастроф.

Спустя неделю со дня трагедии на высокогорном курорте Шови в грузинском регионе Рача продолжается операция по поиску без вести пропавших и ликвидации последствий стихии. Как сообщил на сегодняшнем специальном брифинге глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, на данный момент работы ведутся в 10 локациях в зоне общей протяженностью 25 километров. В операции задействовано более 800 специалистов. Без вести пропавшими по-прежнему числятся 12 человек. По словам Мгебришвили, поисковые работы продолжатся до тех пор, пока остается хоть малейшая надежда на то, что удастся обнаружить пропавших или их тела.

При этом Мгебришвили отверг обвинения в адрес спасательных служб в том, что в работах, особенно в первые часы после схода сели, было задействовано недостаточное количество вертолетов, а правительство не запросило соответствующей помощи у соседних стран:

«Было мобилизовано три вертолета: один – из Кутаиси, два – из Тбилиси. Исходя из метеорологических условий, вертолет из Кутаиси не смог вылететь, но два вертолета из Тбилиси прибыли на место катастрофы в кратчайшие сроки. Причем доставили туда две тонны необходимого оборудования. Что касается ночных полетов, во-первых, в этом не было никакой необходимости, во-вторых, даже если бы была такая необходимость, каким бы оборудованным ни был вертолет, ночные полеты в местности с таким ландшафтом критически опасны. Но мы бы пошли на риск, если бы необходимость была. Но ее не было, так как спасатели имели при себе специальные дроны с тепловизорами, которые выполняют эту функцию гораздо лучше вертолетов. Для вертолета это очень сложный рельеф – там ущелье, скалы, лесной массив, а также высоковольтные линии электропередач».

Впрочем, заверения главы Службы управления чрезвычайными ситуациями скептицизм в отношении компетентности правительства не сняли. Руководство Грузии столкнулось с жесткой критикой со стороны оппозиции, неправительственного сектора и экспертного сообщества. Противники власти и некоторые специалисты обвиняют руководство страны в недостаточно быстрой и эффективной реакции на трагедию, а также в нежелании устанавливать системы раннего оповещения в районах, где существует опасность природных катастроф. Оппозиция требует создания специальной парламентской комиссии для расследования причин трагедии.

«Возникли вопросы к «Грузинской мечте». Почему не существует планов эвакуации в таких местах повышенного риска, почему нет специально экипированных спасательных бригад с современной техникой, почему мы не можем прийти на помощь людям в ночное время в XXI веке. Наконец, почему у нас не существует системы раннего оповещения, учитывая, сколько средств было передано донорами и международными организациями на эти нужды. Это те вопросы, на которые нет ответа», – говорит представитель «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.

В «Грузинской мечте» к инициативе отнеслись прохладно. Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал требование о создании следственной комиссии политической истерией:

«Мне кажется, что это попытка создать очередную политическую истерию вокруг следственных комиссий. У членов парламента есть разные инструменты, будь то, например, депутатский запрос или даже интерпелляция. Они могут вызвать министра и задать вопросы по всем этим темам и услышать ответы. Так что я думаю, что это еще одна попытка начать политическую истерию, что не соответствует ситуации, сложившейся в результате этой катастрофы. Я думаю, что политики должны отнестись к этому вопросу более серьезно и ответственно и не использовать трагедию в своих политических целях и для набора очков. Если у них есть какой-то интерес, у них достаточно инструментов для того, чтобы публично получить ответы, если после всего этого, включая сегодняшний брифинг и снимки со спутника, у них еще остались вопросы».

Вопросы остались. Причем не только у политических оппонентов партии власти. Сразу несколько геологов усомнились в формулировках отчета Агентства защиты окружающей среды, в котором подтверждаются заверения представителей правительства в том, что трагедию в Шови невозможно было предсказать заранее. Документ основан на анализе спутниковых фотографий зоны бедствия и прилегающих районов до и после схода сели. По мнению части независимых геологов, отчет Агентства по своему содержанию больше похож на попытку оправдать соответствующие правительственные структуры, чем на научное исследование.

«Если они не верят в системы раннего предупреждения, если эти системы не могут предсказывать подобные катастрофы и не выполняют свою функцию, почему тогда подобная система установлена в ущелье реки Вере (в 2015 году селевой поток смыл расположенные в ущелье дома и тбилисский зоопарк). Они уже сами себе противоречат, так как ответственность за все это лежит на них. Стыдно должно быть тем профессионалам, которые сидят в Агентстве защиты окружающей среды. Нельзя делать подобные заявления – это дискредитация всего научного сообщества», – говорит сейсмолог Тея Годоладзе.

При этом, по словам консультанта НИИ Земли при Государственном университете Ильи Зураба Джавахишвили, сам факт строительства туристической инфраструктуры в этом месте является нарушением всех норм и рекомендаций. Подобные места, утверждает Джавахишвили, считаются зоной высокого риска:

«Здесь (на месте трагедии в Шови) нельзя было возводить никаких строений, там нельзя ни проживать, ни отдыхать. Я имею в виду коттеджи, которые были поставлены на берегу реки, очень близко к воде. С точки зрения природных катастроф – это опасная зона. И это отражено во всех отчетах на протяжении лет, в том числе геологического департамента. Что касается системы раннего предупреждения, то восемь минут, которые дает эта система, конечно, должно было хватить на эвакуацию, но только в том случае, если отдыхающие были бы заранее предупреждены о возможности подобной опасности».

При этом в распоряжении грузинских СМИ оказалась информация, согласно которой в Шови, несмотря на возражения специалистов, планировалось строительство большого туристического комплекса. Проект, несмотря на протесты местных жителей, был одобрен муниципалитетом Они в феврале нынешнего года. Согласно документам, общая стоимость проекта оценивалась в 140 миллионов долларов. Из них 50 миллионов в виде казахских инвестиций. Строительство должна была осуществить компания «Симметрия Провиденс».

На фоне трагедии в Шови грузинская оппозиция требует мониторинга строительных работ на другом опасном участке – Рикотском перевале, связывающим Восточную и Западную Грузию. Согласно информации партии «Лело для Грузии», работы по расширению автомагистрали и возведению других инфраструктурных проектов ведутся с нарушением строительных норм:

«Строительные работы на Рикотском перевале ведутся со множественными нарушениями. Мы видим, что выделенные международными донорами и партнерами ресурсы расходуются нерационально. Расходуются без какого-либо контроля и мониторинга. Мы видим, что правительство не может управлять процессом и вынуждено каждый вечер с семи часов перекрывать движение, так как не может обеспечить контроль рисков и безопасность людей, следующих через Рикотский перевал. Десятки тысяч людей ежедневно подвергаются риску. В связи с этим обязательно должно быть принято решение о мониторинге со стороны международных организаций. Мы письменно обратимся ко всем международным финансовым институтам, которые выделили на это средства, и потребуем обеспечить безопасность людей».

Критики власти опасаются, что с таким подходом правительства, который «Грузинская мечта» демонстрирует в связи с трагедией в Шови, страна в случае с Рикоти может столкнуться с катастрофой, сильно превышающей по масштабам трагический инцидент в Раче.

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