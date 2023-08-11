Ежедневные новости Абхазии напоминают фронтовые сводки небывалым количеством дорожно-транспортных происшествий, о которых сообщают СМИ. За четыре дня с понедельника по пятницу СМИ зафиксировали около 10 крупных ДТП, два со смертельным исходом. Среди погибших есть граждане России.

Больше всего аварий происходит в Гудаутском и Гагрском районах. 8 августа в Гагрском районе маршрутный автобус столкнулся с кроссовером. Двое погибших. 12 человек госпитализировано.

МВД об авариях не сообщает. В министерстве, видимо, хорошо помнят предвыборные клятвы президента Бжания, обещавшего решить проблему ДТП или уйти в отставку. Поэтому МВД ограничивается информацией о «рейдовых мероприятиях под личным контролем министра ВД», которые проводятся в связи с «пиком курортного сезона и ростом количества автотранспортных средств на республиканской трассе». Действительно, количество транспорта резко возросло, и так как никто его не считает, я решила посчитать сама. На глазок получилось, что только каждая пятая машина, движущаяся по трассе, имеет абхазские номера.

На этой неделе Пицундское горсобрание обратилось к спикеру парламента Абхазии Лаше Ашуба с протестом по поводу рассмотрения и ратификации проекта закона об апартаментах. Авторы обращения подчеркивают, что решение принято единогласно.

Тем временем в Генеральной прокуратуре прошло очередное отчетное заседание, в ходе которого генпрокурор Агрба дал зеленый свет коррупции, заявив, что ведомство больше не будет проводить расследование по коррупционным делам до тех пор, пока на законодательном уровне не отменят меру пресечения – домашний арест. Понятно, что между прокуратурой и судами разногласия: судьи утверждают, что следствие предоставляет недостаточные доказательства вины, а прокуратура намекает на коррумпированность судей, которые избирают мягкую меру пресечения, что мешает расследованию. «Чем больше украл, тем больше шансов, что ты будешь на свободе», – сказал Адгур Агрба.

Заявление Агрба выходит за пределы понимания должностных полномочий генерального прокурора хотя бы потому, что за таким заявлением должна следовать отставка.

8 августа в Сухуме прошла презентация новой республиканской общественной организации «Наша Столица». Это общественно-политическая организация, ее создатели намерены объединить граждан всей страны, молодежь и воспрепятствовать негативным тенденциям по уничтожению страны. Экс-президент Рауль Хаджимба поприветствовал создание новой организации и выразил надежду, что молодежь будет активна и небезразлична к происходящему.

На презентации присутствовал и глава Сухума Беслан Эшба. Он вступился за действующую власть, назвав критику не совсем уместной, и отметил, что «много реформ уже проведено». Горожане гадают, о каких реформах говорил Беслан Эшба.

Официальные информационные ресурсы сообщили на этой неделе, что между Россией и Абхазией подписано соглашение, и два моста на границе Абхазии и России перейдут в собственность России после капремонта. Россия взяла на себя обязательства не только по ремонту, но и по содержанию этих мостов. Текст соглашения не опубликован.

Немало удивила информация пресс-службы, которая 10 августа сообщила о рабочем визите президента в Москву. Поводом для сообщения о «рабочем визите» спустя неделю стала госпитализация президента Бжания в одну из московских клиник «в связи с ухудшением состояния здоровья». Клиника не называется, а в диагноз «мочекаменная болезнь» не верят даже его сторонники. Никакого сочувствия в народе пошатнувшееся здоровье главы государства не вызвало – более того, пользователи социальных сетей предлагают президенту пройти лечение не в российской, а в абхазских больницах, выкладывают жуткие фотографии, свидетельствующие о плачевном состоянии лечебных учреждений. Похоже, поправки к УК, ограничивающие свободу слова в социальных сетях, не сильно напугали общественность, которая достаточно резко высказывается о президенте, чиновниках и депутатах.

О том, что рейтинг Бжания упал до критического уровня, свидетельствует и опрос, который был проведен одним из ТК. Из более 1000 респондентов, принявших участие в голосовании, только 10% поддержало действующую власть. Несложно догадаться, кто составляет эти 10%.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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