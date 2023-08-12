Армения потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по карабахскому вопросу

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении экстренного заседания по нагорно-карабахскому вопросу, написал в Facebook посол по особым поручениям Эдмон Марукян.
«Председателю Совета безопасности ООН было представлено требование о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе», - в частности, написал Марукян.
- 7 августа с призывом к Баку о снятии блокады Лачинского коридора обратилась ООН. Организация в своем заявлении указала на острую нехватку в Карабахе продовольствия и товаров первой необходимости.
- Азербайджан назвал заявление ООН предвзятым. МИД страны в своем заявлении отметил, что Армения через Лачинский коридор поставляла в регион оружие и боеприпасы. Баку подчеркнул, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт для прохода жителей.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.