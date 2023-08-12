Армения потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по карабахскому вопросу

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении экстренного заседания по нагорно-карабахскому вопросу, написал в Facebook посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Председателю Совета безопасности ООН было представлено требование о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе», - в частности, написал Марукян.