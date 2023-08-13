В Абхазии снова наводнение: в Гагрском районе ливень затопил дома

В самопровозглашенной республике Абхазия снова наводнение. В Гагрском районе сильный ливень затопил жилые помещения, пишет Telegrаm-канал «ЧП Абхазия».

Вода затопила подвалы и первые этажи домов в районе села Псахара и вокзала Гагра. На региональной трассе ведутся очистительные работы с помощью спецтехники.

«Движение затруднено, но проехать можно», - отмечает телеграм-канал.

Агентство «Апсныпресс» цитирует слова заместителя главы администрации Гагрского района Адамура Цишба. «Примерно в 6 утра вода начала подниматься. Сейчас дождь прекратился, вода начала уходить», - заявил он.